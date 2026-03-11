Ubojica iz Gospića nije bio vezan kad je napao policajce: Doznajemo gdje će ga prebaciti

Muškarac za kojeg policija sumnja da je jučer u Gospiću nasmrt zatukao majku i baku napao je interventne policajce i jednog ozlijedio. Incident se dogodio dok su ga vozili na ispitivanje u državno odvjetništvo.

Ličko-senjska policija objavila je da ga se tereti za teško ubojstvo.

Podsjetimo, muškarca se sumnjiči da je u obiteljskoj kući u Gospiću ubio vlastitu majku i baku. Jedno od tijela pronađeno je u septičkoj jami u dvorištu kuće, zbog čega su u izvlačenju morali pomoći vatrogasci.

Nije bio vezan

Osumnjičeni za ubojstvo nalazi se trenutačno u karlovačkoj bolnici pod nadzorom policije. Kako neslužbeno doznajemo, do kraja večeri bi trebao biti dovezen u zatvorsku bolnicu u Zagrebu.

Današnji incident u kojem je napao policajce, dogodio se u prostorijama gospićke policije, odnosno u njihovoj pritvornoj jedinici gdje se inače nalaze osobe koje čekaju ispitivanje u državnom odvjetništvu ili na sudu. Ondje osobe inače nisu vezane jer ne smiju biti vezane.

Do incidenta je došlo kada su četiri interventna policajca ušla u prostoriju kako bi ga odvele na ispitivanje u Karlovcu. U napadu je ubojica ozlijedio jednog od policajaca, ali i samog sebe.

Ubrzo je došla Hitna pomoć koja je sanirala ozljede, a onda su ti isti policajci prevezli u Karlovac, misleći da ga voze na ispitivanje u Županijsko državno odvjetništvo u Karlovcu. Međutim, to se ispitivanje nije dogodilo pa je on prevezen u karlovačku bolnicu.

Je li trebao biti na slobodi?

Od ispitivanja se, dakle, definitivno odustalo. Isto tako, neće se odlučivati s njegovim prisustvom niti na sudu, s obzirom na to da je sudac istrage rekao da ga ne moraju dovoditi. On je donio odluku da se osumnjičenom odredi mjesec dana istražnog zatvora. S obzirom na to da se to ne može izvršiti u samom zatvoru, bit će doveden u zatvorsku bolnicu.

U javnosti se provlači i pitanje je li osumnjičeni uopće trebao biti na slobodi. Gledano iz policijske statistike, osumnjičeni uopće nije evidentiran, što se tiče bilo kakvog nasilja. Ipak, policija je intervenirala kako su oni nekoliko puta asistirali liječnicima prilikom njegove hospitalizacije koja se događala u nekoliko navrata. Tako da je mogao biti na slobodi, ali je pitanje je li tu zakazao netko iz socijalne skrbi ili iz zdravstva.

Koja mu kazna prijeti?

S obzirom na to da je ovdje riječ o teškom ubojstvu, odnosno isključen je femicid, s obzirom na to da nije bilo ranijih prijava za nasilje. Dakle, osumnjičenom prijeti kazna zatvora od 10 do 40 godina, a u nekim slučajevima čak i 50 godina zatvora.

Ako ovdje uopće dođe do suđenja, vidjet ćemo hoće kako će to suđenje izgledati, a ključan će detalj morati dati sudski vještak koji će morati procijeniti u kakvom stanju je osumnjičeni počinio ubojstvo. Nakon što se utvrdi je li bio ubrojiv, ako dobije zatvorsku kaznu, odlučit će se hoće li ju služiti u zatvoru ili u zatvorskoj bolnici.