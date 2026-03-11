Je li 1500 € dovoljno ili se 'moramo ženiti'? 'Blago onima koji se hrane u menzi za sitniš, a primaju 3000 eura'

Pod pretpostavkom da rat na Bliskom istoku neće izazvati novi val inflacije i dodatni rast cijena, ponovno se otvara pitanje koje već godinama zaokuplja građane – koliko je novca zapravo potrebno za normalan život u Hrvatskoj.

Prema procjeni ekonomista i bivšeg ministra gospodarstva Ljube Jurčića, za samca koji živi u Zagrebu troškovi su znatno viši nego što pokazuje prosjek plaća. "Za komotan samački život u Zagrebu trebalo bi između 2200 i 2500 eura, ako računamo troškove stanovanja i prijevoza", kazao je Jurčić za RTL Direkt.

Istodobno, prosječna plaća u Hrvatskoj iznosi oko 1500 eura. Postavlja se pitanje može li se s tim iznosom živjeti dostojanstveno ili je riječ tek o preživljavanju. Jurčić smatra da taj iznos nije dovoljan, pa je zaključio kako se, s takvim primanjima, „moramo ženiti“.

Na Facebook profilu portala Net.hr pitali smo čitatelje je li prosječna plaća dovoljna za dostojanstven život. Komentari pokazuju da su iskustva i očekivanja vrlo različiti, ali većina smatra da je 1500 eura nedovoljno. „To je za jednog dovoljno, ali ne za obitelj“, smatra Ana.

Je li 1500 eura dovoljno za dostojanstven život?

Neki ističu da se rasprava ne bi trebala voditi samo oko iznosa plaće, nego i oko razvoja društva i gospodarstva. „Društvo napreduje kada ljudi ne čekaju samo okolnosti, nego aktivno grade. Kada pojedinac razvija sebe, a gospodarstvo razvija proizvodnju, tada se i standard života prirodno podiže. Zato je možda važnije pitanje ne samo koliko nam treba za život, nego i što smo spremni stvoriti od sebe i oko sebe da bismo živjeli bolje“, napisala je Monika.

Drugi su mnogo kritičniji prema visini plaća i rastu troškova života. „1500 eura bi trebala biti minimalna plaća, a ne 850. Mnogi preživljavaju od prvog do prvog. Blago onima koji se hrane u menzi za sitniš, a primaju 3000 eura“, tvrdi Igor.

Velik dio komentara pokazuje da odgovor na pitanje o „dovoljnoj plaći“ uvelike ovisi o životnoj situaciji. „Ako je samac i ima makar mali stan bez plaćanja najma ili rate kredita, realno je reći da je dovoljno za pristojan život“, smatra Nenad.

Drugi smatraju da je za normalan standard potreban znatno veći iznos. „Ništa ispod 2000 po glavi“, napisao je Elvis, dok Ružica procjenjuje da bi za obitelj trebalo „3000 eura po članu“.

U raspravi nije nedostajalo ni ironije. „Ak se oženim onda tek neću imat“, našalio se Mihael, dok Deana dodaje: „Ženiti, ali za nekog bogatog ženika, inače smo opet na početku priče – i to bez djece.“

Dio građana smatra da su plaće jednostavno prestale pratiti rast troškova života. „Plaće su premale u odnosu na inflaciju koja je umjetno stvorena“, zaključuje Miro.

