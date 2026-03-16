Učenik u hrvatskoj školi zaprijetio pokoljem pred cijelim razredom: Evo kakvu je kaznu dobio

Tinejdžer koji je sredinom studenog prošle godine zaprijetio da će napraviti pokolj u jednoj srednjoj školi u središnjoj Hrvatskoj završio je na sudu. Kako doznaje Jutarnji list, 17-godišnjem učeniku sudsko vijeće za mladež na Općinskom sudu izreklo je odgojnu mjeru "posebne obveze uključivanja u pojedinačni ili skupni tretman u savjetovalištu za mlade".

Incident se dogodio tijekom sata hrvatskog jezika u učionici u prizemlju škole. Prema prijavi, učenik drugog razreda naljutio se nakon što mu je nastavnica u e-Dnevnik upisala bilješku zbog neprihvatljivog ponašanja. Učenik je tada ustao iz posljednje klupe i pred nastavnicom te 18 učenika u razredu rekao da će "napraviti pokolj", nakon čega je izašao iz učionice.

Zbog izrečene prijetnje brzo su reagirale nadležne institucije. Na sudu je tinejdžer priznao krivnju te rekao da je sve izgovorio u ljutnji i da nije imao namjeru nikome nauditi. Dodao je i da žali zbog svog postupka te obećao da se takvo ponašanje više neće ponoviti.

