Prestanite bacati stabljike brokule: Iskusni kuhari otkrivaju koja je njihova namjena

Pri pripremi brokule, jedan njezin dio često završi u otpadu. Nakon što se iskoriste zeleni cvjetovi, masivna stabljika obično se smatra nejestivom i baca.

No, kulinarski stručnjaci pokazali su na društvenim mrežama kako ovaj zanemareni dio povrća pretvoriti u ukusan i hranjiv obrok. Jednostavna metoda ne samo da smanjuje bacanje hrane, već otvara i nove kulinarske mogućnosti, piše Mirror.

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Popularna metoda pripreme

"My Real Food" je na TikToku demonstrirao vrlo jednostavan pristup kuhanju. Umjesto odvajanja cvjetova od sirove stabljike, cijela glava brokule potapa se u kipuću vodu. Nakon kuhanja, cvjetovi se lako odvajaju, a preostala stabljika, sada mekana, postaje spremna za daljnju upotrebu.

"Jeste li znali da je stabljika brokule jestiva? Ogulite je, narežite i popržite s malo sojinog umaka. Ukusno je!", rekao je kulinarski stručnjak. Rezultat je ukusan i brz prilog, a uspjeh metode potvrđuju brojni pozitivni komentari korisnika. "Probala sam i ukusno je!", napisala je jedna osoba, dok je druga dodala: "Uvijek koristim stabljiku! Tako je ukusna i šteta ju je baciti."

Nutritivna vrijednost stabljike brokule

Osim kulinarske primjene, stabljika brokule posjeduje i značajnu nutritivnu vrijednost. Potpuno je jestiva i bogata esencijalnim vitaminima. Obiluje vlaknima, ključnima za zdravu probavu, te vitaminima A, C i K, a sadrži i značajne količine kalija i folata. Ovaj često odbačeni dio povrća također je izvor željeza, magnezija te vitamina B1 i B2. Posebno je zanimljiv spoj sulforafan, koji se istražuje zbog potencijalnih antikancerogenih svojstava. Prije upotrebe, preporučuje se oguliti vanjski, tvrđi sloj kako bi se otkrila mekša i slađa unutrašnjost.

Priprema sa sojinim umakom samo je jedna od brojnih mogućnosti. Mogućnosti korištenja stabljike brokule su raznovrsne. Jedan od najjednostavnijih načina jest dodavanje sitno nasjeckanih komadića u juhe i variva, čime jelo dobiva dodatnu teksturu i hranjive tvari.

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Kuhana stabljika može se izmiksati u baršunastu bazu za gustu i zdravu krem juhu. Sirova stabljika, tanko narezana ili naribana, unosi hrskavost u salate, slično kao kupus u "coleslaw" salati, a jedan od korisnika podijelio je svoj savjet: "Narežem je na ploške i dodam u salate".

Pečenje u pećnici još je jedna izvrsna opcija. Narezana na komade, pomiješana s drugim korjenastim povrćem, začinjena maslinovim uljem i začinima, može se ispeći do zlatne boje. Tako pripremljena postaje mekana iznutra, a hrskava izvana. Stabljika se može pretvoriti i u ukusne "prutiće". Narezana na štapiće i uvaljana u mješavinu parmezana i panko mrvica, pečenjem postaje hrskav i nutritivno bogat međuobrok. Osim toga, kuhane stabljike mogu poslužiti kao baza za domaći humus, dok se ostaci mogu iskoristiti za pripremu povrtnog temeljca, čime se ciklus iskorištavanja namirnice zatvara.

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