NIJE DOBRO

Znanstvenici upozoravaju na posljedice: Jeste li svjesni kako ljudi mijenjaju planet?

Utjecaj čovjeka na Zemlju postao je toliko izražen i sveobuhvatan da se u znanstvenim krugovima sve češće govori o novoj geološkoj epohi – antropocenu. Tim se pojmom označava razdoblje u kojem ljudska djelatnost predstavlja jedan od ključnih čimbenika koji oblikuju prirodne procese na planetu, uključujući klimatske promjene, kemijski sastav oceana te funkcioniranje ekosustava. Posljedice ljudskog djelovanja danas su vidljive na gotovo svim razinama prirodnog okoliša te ostavljaju trajne promjene koje će ostati zabilježene u geološkoj povijesti Zemlje.
Znanstvenici upozoravaju kako na planetu gotovo više ne postoje područja koja nisu pod izravnim ili neizravnim utjecajem čovjeka. Od intenzivne poljoprivredne proizvodnje i krčenja šuma do gomilanja otpada i onečišćenja mora, trag ljudske aktivnosti prisutan je diljem svijeta.

Mikroplastika je zabilježena i u najdubljim dijelovima oceana, dok se u Zemljinoj orbiti kontinuirano povećava količina svemirskog otpada nastalog razvojem tehnologije. Ljudske aktivnosti pritom mijenjaju planet na brojne, često dugoročne načine, ostavljajući posljedice koje će osjećati i buduće generacije, piše Earth.

U galeriji pogledajte na koje sve načine neželjeno mijenjamo planet koji je naš dom.

 

24.5.2026.
12:22
Antonela Ištvan
