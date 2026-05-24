Osječanke znaju kako spojiti stil i dobar provod: Pogledi bježali prema zgodnoj brineti u bijelom

Osječanke su još jednom pokazale da znaju kako se uživa sa stilom! Nakon cjelodnevnog Wine & Walka, brojni posjetitelji okupili su se u srcu Tvrđe na Urban Wine Partyju, gdje su uz čašu vrhunskog vina, odličnu atmosferu i hitove Tončija Huljića & Madre Badessa Banda uživali do kasno u noć. Posebnu pažnju plijenile su sređene djevojke i vesela ekipa koja je ispunila Trg sv. Trojstva, pretvarajući večer u pravi urbani party pod vedrim nebom.

Elegantne kombinacije, osmijesi, ples i dobra vibra obilježili su završnicu jedne od omiljenih osječkih manifestacija, a objektiv fotoaparata uhvatio je brojne zanimljive trenutke i lica. Tko je sve bio na partyju i kako je izgledala atmosfera, pogledajte u velikoj galeriji fotografija na SiB.hr.