Parižanke možda slove za modne ikone, no prizori sa zagrebačke špice govore drugačije: Pogledajte zašto

Cvjetni trg i ove je subote potvrdio status jednog od najstylish mjesta u Zagrebu. Sunčano i vrlo toplo proljetno prijepodne izmamilo je brojne Zagrepčane u centar grada, a špica je ponovno postala prava mala modna pista na otvorenom.

Lepršave haljine, oversized kombinacije, efektna odijela u jarkim bojama i upečatljivi modni detalji dominirali su Cvjetnim trgom. Posebnu pažnju privukle su Zagrepčanke koje su hrabro kombinirale pastelne tonove, visoke potpetice, velike sunčane naočale i modne dodatke koji nisu prolazili nezapaženo. Dok su jedne birale elegantne i ženstvene haljine koje su isticale preplanuli ten i duge noge, druge su se odlučile za ležerniji, ali jednako efektan street style.

Uz nezaobilaznu kavicu na terasama i šetnju gradom, Cvjetni trg ponovno je pokazao kako Zagreb itekako zna spojiti dobru atmosferu i zavidan stil.

Za modne trenutke i upečatljive kombinacije zaslužan je objektiv Pavla Bobinca, poznatijeg kao (Dosadni) Fotograf.