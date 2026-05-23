Srbija i NATO-a održali prvu zajedničku vježbu? Evo detalja o čemu se radi

Gotovo 600 vojnika iz Srbije i šest zemalja NATO-a - Italije, Rumunjske, Turske, Francuske, Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, sudjelovalo je u početnoj fazi vojne vježbe "NATO-Srbija 2026 (NSE26)". Vježba je održana od 13. do 17. svibnja u vojnoj bazi Jug i na poligonu Borovac.

Vodovi iz Italije, Rumunjske, Srbije i Turske usavršili su vještine u nizu aktivnosti, kao što su taktike vojne policije i zaštita motoriziranih snaga, piše Klix.ba.

Prva faza se fokusirala na individualnu i kolektivnu funkcionalnu obuku na različitim razinama. Cilj je obučiti vojnike kako bi mogli pružati podršku u mirovnim operacijama u stvarnom svijetu.

Nakon završetka prve faze vježba će se nastaviti fiktivnim scenarijem operacije podrške miru, koji će testirati kolektivnu obuku jedinica i sposobnost integracije kao odgovor na krizu u realnom i kontroliranom okruženju.

'Ulazimo u novo poglavlje odnosa'

Viski dužnosnik NATO-a u srijedu je izjavio kako od Srbije očekuju da bude "snaga stabilnosti" u regiji Zapadnog Balkana. Prvu zajedničku vojnu vježbu s Vojskom Srbije opisao je kao početak "novog poglavlja" u odnosima dviju strana i poručio da Srbija u nabavi naoružanja treba biti transparentna prema susjedima.

Zamjenik pomoćnika glavnog tajnika NATO-a za partnerstva Kevin Hamilton rekao je u intervjuu agenciji Beta da alijansa želi imati odnos sa Srbijom "koji ide onoliko daleko koliko to Srbija želi" i da se od Beograda "ništa ne zahtijeva".

"Mislim da smo na dobrom mjestu. Stalno razgovaramo sa Srbijom o našoj nadi i očekivanju da Srbija bude snaga stabilnosti i da šalje pozitivne poruke širom Zapadnog Balkana. Srbija je najveća i vjerojatno najutjecajnija država ove europske regije i zato računamo na Srbiju kao partnera koji teži sigurnosti i stabilnosti zajedno s NATO-om", rekao je Hamilton.

Zajedničku vojnu vježbu Vojske Srbije i NATO-a Hamilton vidi kao "simbol napretka" u odnosima dviju strane, napose jer je ranije, po njegovoj ocjeni "prethodnih godina bilo nekih protu-NATO glasova u Srbiji i regiji".

"Osjećamo da ulazimo u novo poglavlje odnosa. Mi, kao NATO, obratili smo se Srbiji u nastojanju da produbimo odnose i mislim da je odgovor do sada srdačan i recipročan. To je ton i smjer odnosa koji bismo željeli nastaviti", naveo dužnosnik zapadne vojne alijanse.