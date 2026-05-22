Čaša u ruci, osmijeh na licu: Sjećate se Urbanova 2016.?

Ovogodišnje Urbanovo posebno je za sve ljubitelje vina i međimurske tradicije – manifestacija obilježava velikih 25 godina postojanja. Jubilarno izdanje ponovno je donijelo dobro poznatu atmosferu Otvorenih podruma, tijekom kojih brojni posjetitelji obilaze međimurske vinske ceste, kušaju vrhunska vina i uživaju u domaćim specijalitetima i druženju.

Dok i ove godine međimurski brežuljci vrve gostima, smijehom i čašama punima vina, jedna arhivska godina posebno vraća nostalgiju. Povratak u 2016. otkriva kako su se isti prizori veselja, druženja i opuštene atmosfere mogli vidjeti i prije gotovo desetljeća.

Fotografije iz arhive koju je objavilo portal eMeđimurje otkrivaju prizore koji se nisu mnogo promijenili – nasmijana društva, spontani trenuci veselja, prepuni stolovi i čaše podignute u znak nazdravljanja. Iz podruma u podrum širili su se mirisi domaćih delicija, pjesma i dobro raspoloženje, a svaki je kutak vinske ceste pričao svoju priču.

Pogledajte u galeriji kako je izgledalo Urbanovo 2016. godine.