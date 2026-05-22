Plavokosa manekenka ljubila markantnog Srbina: Proglasili je i vodećim top-modelom

Anja Rubik (42) ime je koje daleko nadilazi granice modne industrije. Iako je njezina karijera definirana naslovnicama Voguea i revijama za najprestižnije svjetske brendove, Rubik se profilirala kao jedna od najutjecajnijih modnih ličnosti svoje generacije, a čak ju je i Vogue 2009. godine proglasio jednim od vodećih svjetskih top-modela.

Premda je njezina uloga u svijetu mode nezanemariva, njezin najveći utjecaj leži u društvenom angažmanu. Godine 2017. pokrenula je kampanju za seksualno obrazovanje #sexedPL u kojoj na inovativan način educira mlade o kontracepciji, spolno prenosivim bolestima, pristanku i toleranciji. Istovremeno, kao ambasadorica organizacije Parley for the Oceans, neumorno radi na podizanju svijesti o zaštiti oceana.

Posebno zanimljiv je i njezin brak sa srpskim manekenkom Sašom Kneževićem, ljepotanom svjetskog glasa koji je nosio revije za renomirane modne brendove poput Chanela, Diora, Armanija i Givenchyja.

Njihovo je vjenčanje održano u srpnju 2011. godine, no rastali su se već u listopadu 2015. godine.

Posebnu pozornost plavokosa manekenka je privukla u Cannesu na filmskom festivalu, gdje se pojavila na premijeri filma "Amarga Navidad". Za tu je prigodu odabrala elegantnu i istovremeno odvažnu kreaciju s potpisom Saint Laurenta, još jednom potvrdivši svoj status neprikosnovene modne ikone i bliske suradnice dizajnera Anthonyja Vaccarella.