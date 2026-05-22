ČUDESNA TRANSFORMACIJA /

Pretvorio je napuštenu kuću u luksuzan dom iz snova: Za preuređenje je izdvojio papren iznos

Pretvorio je napuštenu kuću u luksuzan dom iz snova: Za preuređenje je izdvojio papren iznos
Foto: YouTube
San o kupnji stare, zapuštene nekretnine i njenom pretvaranju u savršen dom prisutan je u mnogim kulturama, no stvarnost takvog pothvata često je daleko od romantične predodžbe. Dok se bezbrojne priče o renovacijama završavaju financijskim i emocionalnim slomom, jedan je bivši zaposlenik londonskog financijskog sektora pokazao da je uz viziju, vještinu i nevjerojatnu upornost ipak moguće ostvariti san. Njegovo ime je Chris, a njegov YouTube kanal "Havesomevision" postao je globalni fenomen, inspirirajući stotine tisuća ljudi.
Chris s kanala “Have Some Vision” redovito objavljuje videa o preuređenju domova, a mi smo izdvojili jedno od najimpresivnijih - "I bought an abandoned house - 30 Days of Renovation in 30 Minutes" (Kupio sam napuštenu kuću - 30 dana preuređenja u 30 minuta).

U samo 30 minuta ubrzane snimke gledatelji svjedoče pravom čudu: kuća, godinama zapuštena i prepuna vlage, smeća i tragova životinja, postupno se preobražava u moderan i topao životni prostor. Ovaj video, koji je prikupio milijune pregleda, nije samo fascinantan prikaz građevinskih radova, on je simbol nade i inspiracija za sve koji sanjaju o novim počecima i transformaciji svog života.

22.5.2026.
10:53
Lorena Motik
KućaPreuređenje DomaBajkaTransformacija
