Najljepša košarkašica svijeta misterioznom objavom srušila internet

Bivša košarkašica WNBA lige Kysre Gondrezick ponovno je privukla veliku pažnju javnosti, no ovoga puta ne zbog nastupa na terenu. Nakon misteriozne objave na društvenim mrežama, kojom je potaknula nagađanja da pokreće profil na platformi OnlyFans, otkrila je da ipak ulazi na konkurentsku platformu Fanvue.

Objava fotografije u majici s leopard uzorkom uz kratki opis “link... u pripremi” bila je dovoljna da izazove lavinu komentara i reakcija među pratiteljima. Dok su jedni s nestrpljenjem čekali njezin sljedeći potez, drugi su u šali pisali kako su “već pripremili pola plaće”.

No, uz veliki interes stigla je i negativna strana internetske popularnosti.

Potvrđujući suradnju s platformom Fanvue, Gondrezick je objasnila kako želi stvoriti prostor u kojem može pokazati autentičniju verziju sebe, bez pritiska javnosti i očekivanja koja dolaze uz status profesionalne sportašice.

“Ova verzija mene dopušta si biti čovjek, a ne izvođač”, izjavila je za Page Six.

Priznala je i kako je cijela situacija dovela do brojnih negativnih reakcija, uključujući uznemiravanje, prijetnje i razne spekulacije na društvenim mrežama. Unatoč tome, ostala je fokusirana na vlastiti projekt i sadržaj koji planira dijeliti sa svojim pretplatnicima, od mode i ljepote do treninga, zdravlja i svakodnevnog života.

Za one koji prate njezinu karijeru, ovaj potez nije veliko iznenađenje. Gondrezick je godinama gradila osobni brend daleko izvan granica sporta.

Posebnu pažnju privlačila je svojim modnim kombinacijama prije utakmica, poznatim “tunnel fits”, dok je redovito bila prisutna i na Tjednu mode u New Yorku.

Prošle godine dodatno je dospjela u fokus javnosti kada je postala prva tamnoputa profesionalna sportašica koja je nosila titulu Playboyeve Playmate djevojke. Tada je poručila kako taj potez ne smatra odmakom od sporta, već dijelom razvoja vlastitog identiteta i karijere.

“Ne izlazim iz onoga tko jesam. Gradim višedimenzionalni brend”, rekla je tada.

Kysre Gondrezick bila je četvrti izbor WNBA drafta 2021. godine, kada ju je odabrala Indiana Fever. Iako je karijera krenula obećavajuće, već godinu dana kasnije klub ju je otpustio.

Nakon toga kratko je nastupala za Chicago Sky, no nije se uspjela dugoročno zadržati u ligi. Dodatni udarac stigao je početkom ove godine kada je doživjela tešku ozljedu, puknuće Ahilove tetive, zbog čega je njezin povratak na teren privremeno zaustavljen.

Osim sportske karijere, često je bila tema medija i zbog veze s NBA zvijezdom Jaylenom Brownom, članom Boston Celticsa.

Par je svoju vezu javno potvrdio 2024. godine tijekom dodjele ESPY nagrada, a često su zajedno viđani u javnosti. Ipak, početkom 2025. pojavile su se informacije o prekidu veze, navodno zbog Brownove želje da se više fokusira na košarku.

Gondrezickin potez dio je sve češćeg trenda među profesionalnim sportašicama, posebno onima iz WNBA lige, koje kroz platforme za pretplatnički sadržaj pokušavaju ostvariti dodatne izvore prihoda i veću kontrolu nad vlastitim brendom.

Bivša WNBA zvijezda Liz Cambage ranije je otkrila kako je u samo tjedan dana na OnlyFansu zaradila više nego tijekom cijele košarkaške karijere, dok je Erica Wheeler otvorila profil s fokusom na treninge, obiteljski život i motivacijski sadržaj.

Dok se oporavlja od ozljede i pokušava vratiti profesionalnoj košarci, Kysre Gondrezick paralelno gradi novu fazu svoje karijere.

Ulaskom u svijet pretplatničkih platformi još jednom je pokazala da ne želi biti definirana isključivo sportom, već vlastitim izborima, utjecajem i osobnim brendom koji gradi izvan granica košarkaškog terena.