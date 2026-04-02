Moćni Srbin vodi hrvatske zvijezde i vlada europskom košarkom, a njegova kći osvaja Ameriku

U svijetu vrhunske košarke, gdje se milijunski ugovori sklapaju iza zatvorenih vrata, jedno ime odjekuje glasnije od ostalih, iako ne pripada igraču ili treneru. Miodrag "Miško" Ražnatović, osnivač i predsjednik agencije BeoBasket, smatra se najmoćnijim košarkaškim agentom u Europi, a njegov utjecaj duboko je utkan i u uspjehe nekih od najvećih hrvatskih zvijezda. No, dok on suvereno vlada tržištem, njegova kći Maša gradi vlastiti, jednako impresivan put, spajajući sport, kreativnost i vrhunsko obrazovanje.

Priča o Mišku Ražnatoviću počinje u Kruševcu, u obitelji prosvjetnih radnika koji su mu usadili disciplinu i analitički um. Iako je i sam bio talentiran košarkaš koji je igrao za nekoliko klubova u bivšoj Jugoslaviji, njegova budućnost ležala je negdje drugdje. Godine 1988. diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu, a četiri godine kasnije otvorio je vlastiti odvjetnički ured.

Prekretnica se dogodila početkom devedesetih, kada je novac počeo ulaziti u regionalnu košarku. Igrači su trebali nekoga tko razumije i sport i pravo, a Ražnatović je bio savršen spoj. "Počeli su mi dolaziti da im sastavljam ugovore", izjavio je jednom prilikom. Ono što je počelo kao usputni posao, preraslo je u misiju. Godine 1995. osnovao je agenciju BeoBasket, koja je s vremenom postala sinonim za uspjeh. Njegov uspon u europski vrh zacementiran je 2002. godine, kada je ispregovarao ugovor za legendarnog trenera Dušana Ivkovića s moćnim CSKA iz Moskve. Ostalo je povijest.

Iako je njegova baza u Beogradu, Ražnatovićev utjecaj ne poznaje granice, a posebno je snažan u hrvatskoj košarci. On je čovjek koji stoji iza karijera dvojice ključnih hrvatskih reprezentativaca u NBA ligi, Darija Šarića i Ivice Zubca. Njegova agencija brine se o njihovim složenim ugovorima i osigurava im najbolju moguću poziciju u najjačoj ligi svijeta.

Njegov pravni pedigre ključna je prednost koja ga izdvaja od konkurencije. Dok drugi agenti vide samo brojke, Ražnatović vidi pravne zamke i prilike, štiteći interese svojih klijenata do najsitnijih detalja. Njegovoj agenciji povjerenje su dali i drugi hrvatski košarkaši, poput Ante Žižića, a odnedavno i zvijezda Real Madrida, Mario Hezonja. Suradnja s hrvatskim klubovima također je konstanta, jer su mnogi njegovi klijenti prve korake napravili u Ciboni, Zadru ili Cedeviti prije nego što ih je njegova agencija lansirala na međunarodnu scenu.

Kako se kaže, iver ne pada daleko od klade, a priča o Maši Ražnatović to potvrđuje na izvanredan način. Rođena 2002. godine, Maša je naslijedila očevu strast prema košarci, ali je odlučila ispisati vlastita pravila igre. Kao talentirana košarkašica, nastupala je za beogradski Art Basket, s kojim je 2021. osvojila Kup Srbije.

No, njezini talenti sežu daleko izvan sportskih terena. Široj javnosti postala je poznata kada se otkrilo da je upravo ona sudjelovala u dizajniranju prepoznatljivih i avangardnih dresova kluba Mega, koji je u vlasništvu njezina oca. Njezina kreativnost dala je klubu jedinstven vizualni identitet.

Ipak, ono što je najviše izdvaja jest njezin akademski uspjeh. Maša je diplomirala na prestižnom Sveučilištu u New Yorku (NYU), i to kao jedna od pet posto najboljih studentica u svojoj generaciji. Studirala je javne politike s naglaskom na pravo, a tijekom studija stažirala je u uredu okružnog tužitelja na Manhattanu. Danas gradi karijeru na relaciji između Europe i Sjedinjenih Država, aktivna je na društvenim mrežama i predstavlja modernu mladu ženu koja uspješno spaja naizgled nespojive svjetove.

Dok Miško Ražnatović nastavlja krojiti sudbine najvećih košarkaških talenata, uključujući i one hrvatske, njegova ostavština već sada ima dvostruko lice. Jedno je ono poslovnog genija koji je promijenio pravila igre u sportskom menadžmentu, a drugo, vjerojatno i važnije, ono ponosnog oca čija je kći dokazala da se uspjeh može graditi na vlastitim uvjetima, s istom strašću i inteligencijom.

