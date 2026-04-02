NOVA PROMJENA

Bivša velika nada hrvatskog nogometa opet bez kluba

Bivša velika nada hrvatskog nogometa opet bez kluba
Foto: IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia

Nizozemski klub je bio Halilovićev 12. klub u karijeri te je za njega odigrao 65 nastupa, tri više nego što je odigrao za Dinamo

2.4.2026.
11:58
Sportski.net
IMAGO/imago sportfotodienst/Profimedia
Nekada velika nada Dinama i hrvatskog nogometa, Alen Halilović, sporazumno je raskinuo ugovor s nizozemskom Fortunom Sittard.

Nizozemski klub je bio Halilovićev 12. klub u karijeri te je za njega odigrao 65 nastupa, tri više nego što je odigrao za Dinamo. U jednom se trenutku činilo kako se Halilović u Nizozemskoj preporodio, no ozljede su ga ove sezone izbacile iz momčadi.

Sada je Fortuna odlučila raskinuti ugovor s Hrvatom koji je nekad smatran "novim Messijem" tri mjeseci prije nego bi on ionako istekao.

Osim Halilovića iz nizozemskog kluba također odlaze još (najmanje) četiri igrača, stoji u objavi nizozemskog kluba.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
