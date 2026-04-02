Bivša velika nada hrvatskog nogometa opet bez kluba

Nekada velika nada Dinama i hrvatskog nogometa, Alen Halilović, sporazumno je raskinuo ugovor s nizozemskom Fortunom Sittard.

Nizozemski klub je bio Halilovićev 12. klub u karijeri te je za njega odigrao 65 nastupa, tri više nego što je odigrao za Dinamo. U jednom se trenutku činilo kako se Halilović u Nizozemskoj preporodio, no ozljede su ga ove sezone izbacile iz momčadi.

Sada je Fortuna odlučila raskinuti ugovor s Hrvatom koji je nekad smatran "novim Messijem" tri mjeseci prije nego bi on ionako istekao.

Osim Halilovića iz nizozemskog kluba također odlaze još (najmanje) četiri igrača, stoji u objavi nizozemskog kluba.

Standings provided by Sofascore

POGLEDAJTE VIDEO: Scene iz Zenice šire se svijetom: Navijači slave senzacionalnu pobjedu nad Italijom