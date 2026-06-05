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Paraliza Zagreba: Kretanje metropolom u subotu će biti gotovo nemoguće

Paraliza Zagreba: Kretanje metropolom u subotu će biti gotovo nemoguće
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija

Građane očekuju brojne izmjene u trasama, etapna zatvaranja ulica u samom centru grada te uvođenje izvanrednih autobusnih linija. Iz ZET-a mole za razumijevanje

5.6.2026.
11:01
danas.hr
Marko Lukunic/PIXSELL/Ilustracija
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Zbog održavanja Povorke ponosa i 8. Antunovskog hoda mladih, ove subote u popodnevnim satima bit će na snazi opsežna posebna regulacija tramvajskog prometa u Zagrebu, priopćili su iz Zagrebačkog električnog tramvaja (ZET).

Građane očekuju brojne izmjene u trasama, etapna zatvaranja ulica u samom centru grada te uvođenje izvanrednih autobusnih linija. Iz ZET-a mole sve korisnike za razumijevanje.

Regulacija prometa zbog Povorke ponosa od 15.10 do 17 sati

Zbog prolaska Povorke ponosa bit će potpuno obustavljen tramvajski promet:

  • Savskom cestom sjeverno od Vodnikove, 
  • Frankopanskom ulicom, 
  • Ilicom od Črnomerca do Trga bana Josipa Jelačića, 
  • Jurišićevom ulicom, 
  • Zrinjevcem i 
  • Ulicom Franje Račkog.

Ove tramvajske linije prometovat će izmijenjenim trasama u oba smjera:

Linija 2: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Autobusni kolodvor - Savišće

Linija 6: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Šubićeva - Autobusni kolodvor - Sopot

Linija 11: Zapadni kolodvor - Jukićeva - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Vlaška - Maksimirska - Dubec

Linija 12: Ljubljanica - Ulica grada Vukovara - Autobusni kolodvor - Šubićeva - Maksimirska - Dubrava

Linija 13: Žitnjak - Ulica grada Vukovara - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Trg žrtava fašizma

Linija 14: Zapruđe - Savski gaj - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Draškovićeva - Mihaljevac

Linija 17: Prečko - Savska cesta - Vodnikova - Glavni kolodvor - Ulica kneza Mislava - Trg žrtava fašizma - Borongaj

Za to vrijeme, na relaciji Črnomerec - Zapadni kolodvor vozit će izvanredna autobusna linija.

Regulacija prometa zbog Antunovskog hoda mladih

Za vrijeme kretanja hodočasnika, tramvajski promet će se zatvarati u etapama kako će se kretati kolona.

Potpuna obustava tramvajskog prometa odvijat će se prema sljedećem rasporedu:

Od 16 do 17 sati zatvaraju se Maksimirska, Vlaška, Draškovićeva, Ribnjak, Ksaverska cesta, Jurišićeva, Zrinjevac i Trg bana Josipa Jelačića.

Od 17 do 18.30 sati zatvaraju se Trg bana Josipa Jelačića, Jurišićeva, Zrinjevac, Ilica od Ulice Republike Austrije do Trga bana Jelačića, Frankopanska i Savska cesta sjeverno od Vodnikove.

Od 18.30 do 19.30 sati zatvaraju se Trg bana Josipa Jelačića, Jurišićeva, Zrinjevac, Ilica do Črnomerca, Frankopanska, Savska cesta sjeverno od Vodnikove i Ulica Republike Austrije.

Tijekom trajanja ovih obustava, na relaciji Kaptol - Mihaljevac vozit će izvanredna autobusna linija.

Dio tramvajskih linija vozit će skraćeno zbog potreba prilagodbe prometa na trasama hodočašća:

Linije 4 i 11 prometovat će do Borongaja

Linija 5 vozit će skraćeno do Žitnjaka

Linija 12 prometovat će do okretnice Heinzelova

Linija 7 vozit će skraćeno do Kvaternikovog trga

Izvanredni tramvaji prometovat će na relaciji Dubrava - Dubec.

Obustava PrometaZagrebSubota
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