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Povorka ponosa i Antunovski hod mladih održavaju se isti dan u Zagrebu: Objavljeni detalji

Povorka ponosa i Antunovski hod mladih održavaju se isti dan u Zagrebu: Objavljeni detalji
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Foto: Neva Zganec/Luka Antunac/PIXSELL

Antunovski hod mladih počinje okupljanjem kod samostana Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi u podne, a Povorka ponosa u 14.00 okupljanjem na Zrinjevcu

3.6.2026.
11:45
danas.hr
Neva Zganec/Luka Antunac/PIXSELL
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Objavljeni su detalji programa 25. Povorke ponosa LGBTIQ zajednica i 8. Antunovskog hoda mladih, koji se održavaju ove subote u Zagrebu. 

Kao što je objavljeno na stranicama Zagreb Pridea, program će započeti u 14.00 okupljanjem na Zrinjevcu, nakon čega će povorka u 15.30 sati krenuti gradskim ulicama i trgovima. 

"Povorka će proći Ulicom Milana Amruša, Ilicom, Palmotićeva ulicom, Jurišićeva ulicom, Trgom bana J. Jelačića, Ilicom, sve do Trga dr. Franje Tuđmana. Od 15.30 do 17.00 sati, za vrijeme prolaska Povorke, na trasi njena kretanja povremeno će biti obustavljen promet", navodi se u programu. 

Prosvjedni i svečani skup održat će na Trgu dr. Franje Tuđmana s početkom od 17.50 sati, a trebao ti trajati oko 40 minuta. Tada kreće zabavni dio Pridea koji traje od 18.40 do 23.00 sati. 

Program Antunovskog hoda 

Antunovski hod mladih počinje okupljanjem kod samostana Bezgrešnog začeća Blažene Djevice Marije u Dubravi u podne. Pola sata nakon toga slijedi pretprogram, dok sveta misa ispred crkve Blažene Djevice Marije počinje u 14.00 sati. 

Polazak hodočasnika prema Trgu bana Josipa Jelačića predviđen je u 15.30 sati.

ZET je izvijestio da će u popodnevnim satima doći do izmjena u prometovanju pojedinih tramvajskih i autobusnih linija. 

Tako će tramvajske linije 4 i 11 od 15.50 do 17.15 sati prometovati do Borongaja, umjesto do Dupca. "Putnici do i od Dupca mogu koristiti autobusne linije 231 (Borongaj - Dubec) i 269 (Borongaj - Sesvetski Kraljevec - Iver). Od Dubrave do Dupca prometovat će tramvaji", izvijestio je ZET.

Na njihovim stranicama možete detaljno pogledati što se točno mijenja kod autobusnih linija. 

Antunovski Hod MladihLgbtqPovorka PonosaZagreb
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