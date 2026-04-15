TRUBE NA SVE STRANE /

Prometni kolaps u Zagrebu: Kamion zapeo za tramvajske žice, sve stalo

Prometni kolaps u Zagrebu: Kamion zapeo za tramvajske žice, sve stalo
Foto: Goran Stanzl/PIXSELL/Ilustracija

Interventna ekipa ZET-a je na terenu, linije su preusmjerene

15.4.2026.
14:08
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
U srijedu malo iza podneva nastao je pravi prometni krkljanac nakon što je kamion zapeo za tramvajske žice na Savskoj cesti u smjeru sjevera.

Malo je trebalo da se stvore prometne gužve, a tramvaji promet tim potezom je stao.

ZET je na svojim stranicama u 12.22 objavio kako je zbog oštećenja naponske mreže "od strane teretnog vozila" tramvajski promet stao na Savskoj cesti kod Crnatkove.

"Na terenu je interventna ekipa koja žurno radi na sanaciji mreže", naveli su.

Linije 2,4, 9,12, 1314 i 17 preusmjerene su kako slijedi:

Linija 2: Savišće - Autobusni kolodvor - Kvaternikov trg - Vlaška - Trg bana Josipa Jelačića - Črnomerec,

Linija 4: Savski most - Ul. grada Vukovara-Šubićeva-Kvaternikov trg - dalje uobičajenom trasom,

Linija 9: Ljubljanica - Ul. grada Vukovara - Heinzelova,

Linija 12: Ljubljanica - Ul- grada Vukovara - Autobusni kolodvor-Šubićeva-Kvaternikov trga - dalje uobičajenom trasom,

Linija 13 preusmjerena je na Ljubljanicu,

Linija 14: Savski gaj-Vukovarska-Autobusni kolodvor-Kvaternikov trg-Šubićeva-Vukovarska-Savska-Savski gaj,

Linija 17: Prečko-Savska-Vukovarska-Autobusni kolodvor-Šubićeva-Kvaternikov trg-Park Maksimir.

POGLEDAJTE VIDEO Sindikati dižu ljude na noge: 'Poziv penzićima koji 15 dana od mirovine kopaju po novčaniku!

