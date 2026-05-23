Van Hoepenov prvijenac na divljoj stazi u Montrealu, Herta doživio debakl

Debitantski nastup Formule 2 na legendarnoj stazi Gilles Villeneuve u Montrealu donio je dramatične kvalifikacije u kojima se najbolje snašao mladi vozač Tridenta, Laurens van Hoepen.

Nizozemac je u samoj završnici sesije postavio zapanjujuće brz krug i tako osigurao svoj prvi pole position u karijeri, ostavivši iza sebe glavne pretendente na naslov prvaka. Dok je Van Hoepen slavio, bio je to dan za zaborav za američku zvijezdu Coltona Hertu, koji će glavnu utrku započeti s poražavajućeg 21. mjesta.

Tridentov novak zasjenio favorite

Kvalifikacije na kanadskoj stazi, poznatoj po svojoj nepredvidivosti i blizini betonskih zidova, opravdale su očekivanja. U sesiji koja je dva puta prekidana crvenim zastavama, ključna je bila smirenost i savršen trenutak za izlazak na stazu. Laurens van Hoepen, novak u prvenstvu koji je već pokazao zavidnu formu s dva postolja u prve dvije runde, iskoristio je posljednje minute za postavljanje vremena 1:21.422. Taj krug bio je nedostižan za konkurenciju i donio mu je neočekivanu, ali potpuno zasluženu startnu poziciju za nedjeljnu glavnu utrku. Njegov uspjeh zaokružio je sjajan dan za momčad Tridenta, čiji je drugi vozač, John Bennett, zauzeo solidno sedmo mjesto.

"Ostaviti sve za posljednji krug bio je rizik, ali se isplatio. Bolid je bio fantastičan, a osjećaj prelaska ciljne crte i pogleda na semafor bio je nevjerojatan", izjavio je ushićeni Van Hoepen, nastavljajući niz u kojem su na svakom postolju ove sezone stajala ista četiri vozača: on, Nikola Tsolov, Rafael Câmara i Alexander Dunne. Ovim rezultatom potvrdio je da njegova dosadašnja postolja nisu bila slučajnost, već najava ozbiljne borbe za sam vrh.

Tjeskobna bitka za naslov se zaoštrava

Dolazak u Montreal, treću rundu prvenstva, označio je ulazak u novu fazu borbe za titulu. Vodeći u poretku, Nikola Tsolov iz momčadi Campos Racing, stigao je s minimalnom prednošću od samo jednog boda ispred dvojca Gabriele Minì i Rafael Câmara. Kvalifikacije su dodatno zakomplicirale situaciju. Câmara, vozač akademije Ferrarija i član Invicta Racinga, osigurao je drugo startno mjesto, čime se pozicionirao kao glavni izazivač Van Hoepenu u glavnoj utrci. Njegov rezultat od presudne je važnosti za momčad Invicta, koja brani naslov momčadskih prvaka i trenutno zaostaje šest bodova za Camposom.

S druge strane, Tsolov se morao zadovoljiti četvrtim mjestom. Iako je to i dalje odlična pozicija za napad, bugarski vozač morat će biti na oprezu, okružen izravnim konkurentima. "Staza je izuzetno zahtjevna i svaka pogreška skupo košta. Četvrto mjesto je dobra osnova, ali bit će ključno donijeti prave odluke u utrci, pogotovo ako se pojavi sigurnosni automobil", kratko je prokomentirao Tsolov.

Treće mjesto zauzeo je Alexander Dunne iz Rodin Motorsporta, još jedan vozač iz "velike četvorke" koja dominira početkom sezone. Njegova konstantnost ponovno je došla do izražaja, potvrđujući status jednog od najpouzdanijih vozača u prvenstvu. Zanimljivo, Gabriele Minì (MP Motorsport) kvalificirao se tek kao deseti, no pravilo obrnutog startnog poretka za prvih deset donosi mu pole position za subotnju sprint utrku, što mu daje idealnu priliku da preuzme vodstvo u prvenstvu prije nedjeljnog finala.

Potpuni neuspjeh Coltona Herte

Dok su se vodeći borili za desetinke, najveća priča kvalifikacija odvijala se na začelju poretka. Colton Herta, bivši pobjednik devet utrka u IndyCar seriji i testni vozač Cadillac F1 tima, doživio je pravi debakl. Njegov prelazak u Formulu 2 bio je jedna od glavnih vijesti uoči sezone, a od njega su se očekivali vrhunski rezultati, pogotovo na sjevernoameričkom tlu. Međutim, Herta se cijeli dan mučio s bolidom Hitecha i na kraju postavio tek 21. najbrže vrijeme, gotovo 1,5 sekundi iza Van Hoepena.

Ovo je ogroman udarac za ambicije Amerikanca i njegov tim. Staza Gilles Villeneuve, sa svojim zahtjevnim kočenjima i agresivnim rubnicima, trebala je odgovarati njegovom iskustvu, no prilagodba na bolid Formule 2 očito se pokazala težom nego što se očekivalo. Njegov prelazak u prvenstvo privukao je veliku pozornost, no nakon skromnih deset bodova u prve dvije runde, ovaj rezultat postavlja ozbiljna pitanja o njegovoj konkurentnosti. "Jednostavno nismo pronašli brzinu. Razočaran sam, kako zbog sebe, tako i zbog momčadi. Pred nama je dug vikend i pokušat ćemo se probiti prema naprijed", izjavio je vidno frustrirani Herta.

Izazovi staze koja ne poznaje F2

Kvalifikacije su potvrdile ono što se i najavljivalo: Circuit Gilles Villeneuve predstavlja jedinstven izazov za Formulu 2. S obzirom na to da se prvenstvo ovdje vozi po prvi put, momčadi nisu imale nikakve prethodne podatke, što je postavljanje bolida učinilo pravom lutrijom. Sesiju su obilježili i incidenti. Prvo je Oliver Goethe (MP Motorsport) oštetio ovjes nakon kontakta sa zidom, da bi kasnije Tasanapol Inthraphuvasak (ART Grand Prix) izgubio kontrolu i završio u ogradi, uzrokujući drugi prekid. Ovi incidenti, zajedno s blizinom zloglasnog "Zida prvaka" na izlasku iz posljednje šikane, služe kao podsjetnik da u Montrealu nema prostora za pogreške.

S obzirom na rezultate kvalifikacija, predstojeće utrke obećavaju iznimnu napetost. Van Hoepen ima priliku pretvoriti svoj prvi pole position u prvu pobjedu, dok će Câmara i Tsolov voditi izravnu bitku za vodstvo u prvenstvu. S Minìjem na poleu u sprintu i nepredvidivim vremenskim uvjetima koji su uvijek mogući u Montrealu, vikend bi mogao donijeti potpuno novo preslagivanje.