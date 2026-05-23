Legendarni trener napustio velikana: Hrvatski dragulj napokon dobiva priliku?

Španjolski nogometni stručnjak koji je s Liverpoolom osvojio Ligu prvaka, Rafa Benitez, raskinuo je ugovor s grčkim velikanom Panathinaikosom.

Legendarni trener iz Atene odlazi pognute glave nakon što je, unatoč velikim ulaganjima, u 41 utakmici na klupi Zelenih ostvario 20 pobjeda, 11 remija i 10 poraza. Prvenstvo je završio na četvrtom mjestu, dok je u kupu stigao do polufinala.

Odlaskom Beniteza svakako će biti zadovoljan i Adriano Jagušić koji je od siječnja, kada je za 5,2 milijuna eura stigao u Panathinaikos, skupio samo 84 minute, zbog čega je ispao iz šireg kruga reprezentacije.

Osim Jagušića za Panathinaikos igra i Tin Jedvaj koji je pod Benitezom odigrao 23 utakmice. Njega se pak povezuje s Dinamom.

