SLUŽBENO /

Legendarni trener napustio velikana: Hrvatski dragulj napokon dobiva priliku?

Foto: Angelos Tzortzinis/AFP/Profimedia

Benitez je u 41 utakmici na klupi Zelenih ostvario 20 pobjeda, 11 remija i 10 poraza

23.5.2026.
13:31
Sportski.net
Španjolski nogometni stručnjak koji je s Liverpoolom osvojio Ligu prvaka, Rafa Benitez, raskinuo je ugovor s grčkim velikanom Panathinaikosom.

Legendarni trener iz Atene odlazi pognute glave nakon što je, unatoč velikim ulaganjima, u 41 utakmici na klupi Zelenih ostvario 20 pobjeda, 11 remija i 10 poraza. Prvenstvo je završio na četvrtom mjestu, dok je u kupu stigao do polufinala.

Odlaskom Beniteza svakako će biti zadovoljan i Adriano Jagušić koji je od siječnja, kada je za 5,2 milijuna eura stigao u Panathinaikos, skupio samo 84 minute, zbog čega je ispao iz šireg kruga reprezentacije.

Osim Jagušića za Panathinaikos igra i Tin Jedvaj koji je pod Benitezom odigrao 23 utakmice. Njega se pak povezuje s Dinamom.

Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima.
