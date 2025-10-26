Vikend u Grčkoj: Srebreni vatreni se ozlijedio, a svoju prvu utakmicu vodio je legendarni trener

U susretu osmog kola grčkog nogometnog prvenstva PAOK je na Toumbi pobijedio Volos sa 3:0 zadržavši vrh ljestvice, dok je u derbiju kola Olympakos porazio AEK sa 2-0. Georgios Giakoumakis (49) i Magomed Ozdoev (73, 80) bili su strijelci za solunski sastav.

Bivši hrvatski reprezentativac Dejan Lovren je igrao do 58. minute kada je zamijenjen zbog ozljede. Luka Ivanušec je nakon utakmice protiv Atromitosa 31. kolovoza, napakon dobio mjesto u početnom sastavu PAOK-a, a igrao je do 58. minute. U derbiju kola Olympiakos je pobijedio AEK sa 2-0. Ayoub El Kaabi je zabio za vodstvo iz kaznenog udarca u 33. minuti, a pobjedu domaćina je potvrdio Mehdi Taremi u 67. minuti. Domagoj Vida je odigrao cijeli susret za atenski sastav.

Panathinaikos je u debiju Rafe Beniteza na klupi atenskog sastava pobijedio 2:0 protiv Asteras Tripolisa. Strijelci su bili Karol Swiderski (45+5) i Julian Chicco (68-ag). PAOK vodi na ljestvici sa 20 bodova, Olympiakos ima 19, a AEK 16 bodova. Panathinaikos drži šesto mjesto sa 12 bodova.

