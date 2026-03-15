SVE OTKRIO /

Dinamova zvijezda stala pred kameru: 'Iskreno, nisam zadovoljan...'

Fran Topić dao je intervju za RTL Danas

15.3.2026.
20:56
RTL Danas
Fran Topić, igrač s bitnom ulogom u Dinamu Marija Kovačevića stao je pred kameru RTL-a i govorio o sezoni, u kojoj Plavima ide jako dobro. U prvenstvu su prvi s velikih 10 bodova ispred Hajduka, a u kupu su prošloga tjedna izborili polufinale.

"Imamo dobru poziciju, zasluženo. Mislim da je dobra situacija, da ozbiljno trebamo pristupiti do kraja i da ćemo na kraju zasluženo osvojiti", rekao je Topić na početku.

Uz prvenstvo Dinamo je i dalje aktivan u Kupu. Čeka se to polufinale protiv Gorice, ali i u Europskoj ligi bio bolji Genk. Pa evo kad se pogleda cjelokupna sezona. Topić je odovorio na pitanje koliko mogu biti zadovoljni time:

"Pa mislim da smo zadovoljni, normalno da je gorak okus nakon Genka. Mislim da smo zaslužili više i da smo mogli proći. Ali s obzirom na stanje u prvenstvu i u Kupu, mislim da smo u dobroj situaciji. Nadam se da ćemo ostvariti one ciljeve koje smo si zacrtali na početku prvenstva, a to su dupla kruna", rekao je pa se na kraju osvrnuo na svoje nastupe:

"Iskreno, nisam zadovoljan sa svojim doprinosom. Mislim da mogu puno više i nadam se da ću u sljedećim utakmicama to i pokazati."

DinamoFran Topić
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike
