Dvojica tinejdžera na romobilima jurila podvožnjakom, treći snimao: Policija otkrila indentitete

Policijski službenici Postaje prometne policije Osijek dovršili su kriminalističko istraživanje te utvrdili identitet maloljetnika koji su električnim romobilima vozili kolnikom podvožnjaka u Ulici kneza Trpimira u Osijeku, a snimka njihova ponašanja objavljena je na društvenim mrežama. SiB je snimku objavio jučer te su poslali upit policiji.

Iz policije su danas potvrdili da su provedenim izvidima, dvojica 17-godišnjaka iz Osijeka 7. lipnja oko 20 sati upravljala su osobnim prijevoznim sredstvima kroz podvožnjak, dok je treći 17-godišnjak cijeli događaj snimao. Videozapis je nakon toga objavljen na društvenim mrežama. Protiv dvojice maloljetnika policija će Općinskom sudu u Osijeku podnijeti optužni prijedlog zbog prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, uz prijedlog izricanja odgojne mjere, izvijestili su iz policije.

Iz policije ponovno apeliraju na sve sudionike u prometu, posebice vozače osobnih prijevoznih sredstava i njihove roditelje, da se pridržavaju prometnih propisa. Ističu kako neodgovorno i rizično ponašanje može imati ozbiljne posljedice za same sudionike, ali i za druge građane.

Policija najavljuje nastavak pojačanog nadzora

Posebno upozoravaju da objavljivanje i promoviranje opasnih ponašanja na društvenim mrežama može potaknuti druge na oponašanje takvih postupaka, čime se dodatno ugrožava sigurnost cestovnog prometa. Policija najavljuje nastavak pojačanog nadzora te poduzimanje mjera protiv svih sudionika koji svojim ponašanjem ugrožavaju sigurnost na cestama.

SiB je još jučer objavio spornu snimku nakon što im je dojavila čitateljica. Na jednoj od prometnijih gradskih prometnica, jasno se vide dvojica vozača električnih romobila kako jure podvožnjakom.

Brzina vožnje romobilom, kako je vidljivo, znatno je veća od dopuštene za osobna prijevozna sredstva. Štoviše, u jednom trenutku, pokazano je na videu, jedan od vozača prestrojava se u drugi prometni trak i na rizičan način obilazi osobni automobil. Podvožnjak je namijenjen vožnji motornim vozilima. Poslali su upit policiji koja je rekla da poduzimaju sve mjere. Danas je objavljeno kako su idenitificirani počinitelji.