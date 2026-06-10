Rakete i dronovi zasuli američke baze, Trump grmi: 'Platit ćete cijenu!'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u srijedu da je Iran predugo čekao s pregovorima radi postizanja sporazuma i da će sada "morati platiti cijenu", dok je Teheran rekao da će preispitati diplomatski angažman s Washingtonom nakon noćnih uzajamnih napada.

Iran je lansirao rakete i pokrenuo napade dronovima na američke baze u Jordanu, Kuvajtu i Bahreinu u onome što je nazvao odmazdom za američke napade na iranske ciljeve oko Hormuškog tjesnaca.

Razmjena napada uslijedila je nakon što je Trump rekao da je Iran oborio američki helikopter Apache blizu tjesnaca, označava jednu od najznačajnijih eskalacija od kada su Washington i Teheran dogovorili primirje u travnju.

"Iran samo priča, a ništa ne radi", rekao je Trump u objavi na društvenim mrežama u srijedu ujutro.

"Predugo su čekali s pregovorima o sporazumu koji bi im bio sjajan, sada će morati platiti cijenu!!!"

Američka vojska rekla je da je ciljala iransku protuzračnu obranu, zemaljske kontrolne postaje i nadzorne radarske postaje u onome što je opisala kao "proporcionalni odgovor" na obaranje helikoptera, čija su dva člana posade spašena.

Susjedi iz Zaljeva

Iranski susjedi iz Zaljeva i Jordan aktivirali su protuzračnu obranu kako bi presreli dolazeće projektile, a nije bilo izvještaja o oštećenjima američkih baza.

Eskalacija – samo nekoliko dana nakon što je Iran prvi put od primirja razmijenio napade s Izraelom – baca novu sjenu na izglede za sporazum kojim bi se okončao rat, koji je počeo 28. veljače zajedničkim američko-izraelskim napadima na Iran.

Glasnogovornik iranskog Ministarstva vanjskih poslova rekao je da će Teheran preispitati diplomatski angažman s Washingtonom nakon onoga što je nazvao ponovnim kršenjima primirja. "Svaki diplomatski proces zahtijeva minimalno stabilno okruženje", rekao je Esmail Bagei.

Fox News, pozivajući se na telefonski intervju, prenio je da je Trump rekao da bi mogao narediti nove napade na iranske elektrane i mostove jer Teheran predugo čeka s postizanjem sporazuma.

Ipak, bilo je znakova da se diplomatski napori nastavljaju.

Dobro obaviješten dužnosnik rekao je Reutersu da su katarski pregovarači otputovali u Teheran u srijedu nakon konzultacija s SAD-om, u pokušaju da dovrše sporazum". Nije bilo trenutačnog komentara iz Washingtona ili Teherana.