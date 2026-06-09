Trump najavio 'moćan' sporazum: 'Hormuški tjesnac će se otvoriti za dva ili tri dana'

Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je da su Sjedinjene Američke Države u završnici onoga "što će biti vrlo, vrlo dobar sporazum" o ratu s Iranom, koji, kako kaže, "neće dopustiti stvaranje nuklearnog oružja".

Govoreći na pisti zračne luke JFK, Trump je novinarima nakon finala NBA Lige u New Yorku kazao da će se Hormuški tjesnac u tom slučaju odmah otvoriti.

"Otvorit će se nakon potpisivanja, što bi moglo biti za dva ili tri dana", tvrdi američki predsjednik, prenosi Sky news.

Dodao je i da će Izrael i Iran prekinuti međusobne napade barem tjedan dana nakon što je odradio "vrlo dobar razgovor" s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

"Udarili su ih, i oni su odgovorili. Ne mogu ih kriviti", tvrdi Trump.

Američki predsjednik tvrdi da će sporazum biti "vrlo dobar, snažan i moćan".

'Iranci će pristati'

"Ako krenemo bombardirati, što možemo vrlo lako učiniti ako želimo, i provedemo još dva ili tri tjedna bombardirajući, neće im ostati apsolutno ništa, ali tjesnac neće biti otvoren mjesecima", tvrdi.

Ističe da će potpisani sporazum biti puno jači od samog napada. Uvjeren je da će Iranci potpisati sporazum jer, kaže, njihovo gospodarstvo pati od posljedica napada i blokade.

Trump je također rekao da su piloti američkog helikoptera Apache koji se sinoć srušio u blizini Hormuškog tjesnaca dobro i na sigurnom. Dva su člana posade spašena, a nije sasvim jasno je li helikopter AH-64 oboren ili je došlo do tehničkog kvara.

Trump je ranije iznosio slične optimistične tvrdnje o skorom mirovnom sporazumu, no sukob se zaoštrio.

Ovaj put, njegove izjave dolaze u trenutku kada su Izrael i Iran zaustavili napade nakon eskalacije u nedjelju i ponedjeljak.