Izrael napao Iran! Trumpu prekipjelo? 'Ja donosim odluke, a on neće imati izbora'

Izraelska vojska objavila je da je noćas napala vojne ciljeve u zapadnom i središnjem Iranu. Prvi je to put nakon travnja da je Izrael napao Iran.

"Prije nekog vremena, izraelske zračne snage napale su vojne ciljeve iranskog terorističkog režima", objavile su Izraelske obrambene snage (IDF) na Telegramu.

Nafta poskupjela

7.06 - Cijene nafte porasle su jutros u Aziji nakon nedavne eskalacije na Bliskom istoku. Cijena globalne referentne nafte Brent skočila je za 2,6% na 95,50 dolara po barelu, dok je cijena sirove nafte kojom se trguje u SAD-u porasla za 2,5% na 92,75 dolara.

Iran prijeti napadima koji će trajati cijeli tjedan

7.00 - Izrael je upozorio na još jedan val iranskih projektila usmjerenih prema zemlji. Navodi se da obrambeni sustavi djeluju kako bi presreli prijetnju.

Iranski Korpus islamske revolucionarne garde (IRGC) kaže da "ova operacija nije prolazni događaj, već početak cijelog tjedna kontinuiranih napada".

U izjavi se dodaje: "Valovi projektila i dronova nastavit će se lansirati non-stop sljedećih sedam dana dok se neprijatelj ne odvrati i ne prestane sa svojim zločinima. Svako ciljanje iranskog teritorija bit će dočekano razornim i ogromnim odgovorom iznad svih očekivanja", dodaje se.

Izraelska vojska tvrdi da su njihove zračne snage napale nekoliko ciljeva u petrokemijskem kompleksu u Iranu. Navodi se da se objekt nalazio u Mahshahru, u jugozapadnom Iranu.

Eksplozije u Iranu

6.20 - Iranska državna televizija izvještava da se eksplozije čuju u Teheranu, Tabrizu, Isfahanu i Karaju. Iranska revolucionarna garda priopćila je da je Izrael koristio balističke rakete lansirane iz zraka.

The Israeli Air Force struck military targets belonging to the Iranian terror regime in western and central Iran a short while ago. — Israel Defense Forces (@IDF) June 8, 2026

Nakon toga je IDF objavio kako je još jedan val iranskih raketa ispaljen prema Izraelu. IDF u svojoj izjavi kaže da obrambeni sustavi "rade na presretanju prijetnje". Javnost se poziva da potraži sklonište u slučaju izdanog upozorenja, piše BBC.

🇮🇱🇮🇷 More footage from Iranian missile launches just moments ago



Source: GeoP Watch/Writer: Oliver https://t.co/K4yeg9B85h pic.twitter.com/stJ8AHuw3y — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 8, 2026

Trump je apelirao na Netanyahua, ali uzalud

Odmazda za iranski raketni napad stigla je unatoč apelima američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je navodno nazvao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua te ga pozvao da se ne osvećuje Iranu.

Agencija AP citira neimenovanog američkog dužnosnika, koji je rekao kako je Trump bio uvjeren da će ga Netanyahu poslušati te da neće narediti osvetničke udare na Iran. To se nije dogodilo.

Podsjetimo, Iran je u nedjelju navečer ispalio projektile na izraelske mete, dovodeći u opasnost pregovore o okončanju šireg rata. Prije toga je Izrael napao predgrađe Bejruta, po prvi puta otkad su Sjedinjene Države najavile mirovni plan za Libanon prošli tjedan, a Iran kasnije ispalio projektile na izraelske mete, dovodeći u opasnost pregovore o okončanju šireg rata.

Iran je već ranije rekao da bi bilo kakav mirovni sporazum sa SAD-om ovisio o primirju koje je na snazi u Libanonu, kojeg je Izrael u ožujku napao u potrazi za proiranskim borcima Hezbolaha koji su započeli paljbu preko granice s Izraelom iz solidarnosti s Teheranom.

Dužnosnici izraelske vojske kasno u nedjelju rekli su da su identificirali projektile ispaljene iz Irana i da su ih obrambeni sustavi presreli. Detalji o tome je li Izrael doživio ikakvu štetu nisu bili odmah dostupni.

🇮🇱🇮🇷 N12: The first wave of Israeli strikes on Iran has ended.



First wave. Not the only wave. Israel is signaling through its own media that today has more than one act.



Source: WarFront Witness on Telegram/Writer: Oliver https://t.co/Dql2YFTXdI pic.twitter.com/MLA4N3A8Rc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) June 8, 2026

'Iran će dostaviti odlučan i bolan odgovor'

Axios je izvijestio da je predsjednik Donald Trump, koji je proveo subotu u svome golfskom klubu u Bedminsteru u New Jerseyju, dobio informacije o eskalaciji između Irana i Izraela. Bijela kuća nije odmah odgovorila na zahtjev za komentarom.

Visoki iranski pregovarač, predsjednik parlamenta Mohamad Bager Galibaf, rekao je da su američke baze i izraelska imovina na Bliskom istoku legitimne mete zbog neprijateljskog djelovanja, uključujući i "kršenja sporazuma zbog Libanona". "Pokazali su nam da samo razumiju jezik moći", napisao je na X-u.

Ebrahim Rezaei, utjecajan tvrdolinijaški zastupnik koji je i glasnogovornik Nacionalnog sigurnosnog odbora iranskog parlamenta, objavio je na X-u da će Iran dostaviti "odlučan i bolan odgovor" na nedjeljne izraelske napade na Libanon. Iran nije ciljao Izrael izravno otkad je započelo primirje u širem ratu postignuto u travnju, iako je to Hezbolah učinio.

Iranska Revolucionarna garda objavila je da su njihovi napadi na Izrael u nedjelju navečer bili 'upozorenje' na širi odgovor koji bi obuhvatio sve američke i izraelske ciljeve u regiji ako se 'agresije' ponove.

Trump: 'Ja donosim odluke, a on neće imati izbora'

Izraelski premijer Benjamin Netanyahu neće imati drugog izbora nego prihvatiti bilo kakav sporazum koji Sjedinjene Američke Države ispregovaraju s Iranom, rekao je američki predsjednik Donald Trump u intervjuu za Financial Times objavljenom u nedjelju, napominjući kako on "donosi odluke”.

"Neće imati izbora", citiran je Trump, prenosi Reuters.