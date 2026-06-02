Trump pobjesnio na Netanyahua: "Je**no si lud! Zahvaljujući meni nisi u zatvoru, svi te mrze'

Američki predsjednik Donald Trump u ponedjeljak je u telefonskom pozivu punom psovki napao izraelskog premijera Benjamina Netanyahua zbog izraelske eskalacije u Libanonu, rekla su za Axios dva američka dužnosnika i treći izvor upoznat s pozivom, piše Axios.

Ranije u ponedjeljak, Iran je zaprijetio da će odustati od pregovora sa SAD-om zbog izraelskih napada na Libannon. Tijekom poziva, Trump je nazvao Netanyahua "ludim" i optužio ga za nezahvalnost. Također je zaustavio izraelski plan napada na Bejrut. Jedan američki dužnosnik rekao je da je Trump rekao Netanyahuu da će bombardiranje libanonske prijestolnice dodatno izolirati Izrael diljem svijeta.

Dva izvora rekla su da je Trump tvrdio da je pomogao Netanyahuu da ne završi u zatvoru - aludirajući na njegovu podršku tijekom Netanyahuovog suđenja za korupciju.

'Svi mrze Izrael zbog ovoga'

"Je**no si lud. Bio bi u zatvoru da nije bilo mene. Spašavam te. Svi te sada mrze. Svi mrze Izrael zbog ovoga", sažeo je Trumpove izjave jedan izvor.

Drugi izvor rekao je da je Trump bio "ljut" i u jednom trenutku viknuo na Netanyahua: "Što to, dovraga, radiš?" Američki dužnosnik rekao je da je Trump znao da Hezbollah puca na Izrael i da se Izrael mora braniti, ali je posljednjih dana osjećao da Netanyahu pretjeruje. Osim prijetnji Bejrutu, Izrael proširuje svoju kopnenu operaciju u južnom Libanonu.

Drugi američki dužnosnik rekao je da je Trump zabrinut činjenicom da je Izrael ubio toliko civila u Libanonu i da se protivi Izraelcima koji ruše zgrade kako bi eliminirali jednog zapovjednika Hezbollaha. Izrael više ne planira napadati ciljeve Hezbollaha u Bejrutu, rekao je izraelski dužnosnik za Axios.

'Naš stav ostaje isti'

Trump i Netanyahu su u prošlosti imali nekoliko napetih poziva, ali su i dalje blisko koordinirali razgovore o Iranu i drugim pitanjima. Jedan dužnosnik rekao je da je ovo bio jedan od Trumpovih najgorih poziva s Netanyahuom otkako se vratio na dužnost. Čini se da je Trumpov bijes potaknut činjenicom da je Netanyahuova odluka o eskalaciji u Libanonu prijetila uništiti njegove pregovore s Iranom.

Nakon poziva, Trump je na Truth Socialu objavio da se pregovori o Iranu "nastavljaju brzim tempom". Netanyahu je nakon poziva objavio izjavu u kojoj je rekao da je Trumpu rekao da će Izrael napasti ciljeve u Bejrutu ako Hezbollah ne prestane napadati Izrael te da će u međuvremenu Izrael nastaviti svoje operacije u južnom Libanonu.

"Naš stav ostaje isti", napisao je Netanyahu.

Drugi američki dužnosnik tvrdio je da je Trump u stvarnosti "pregazio" Netanyahua tijekom poziva. "Bibi je rekao: 'U redu, u redu, samo se pobrini da se sve sredi'", prema riječima dužnosnika. Netanyahuov ured nije odgovorio na zahtjev za komentar.