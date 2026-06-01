Hoće li Iran blokirati Hormuz? Trump: 'Razgovarao sam s Bibijem, vojska se vraća'

Američki predsjednik Donald Trump rekao je u ponedjeljak da nije čuo od Iranaca da obustavljaju pregovore s Washingtonom, no dodao je da je tišina dostatna jer je spreman čekati.

"Mislim da govorimo previše, ako baš želite znati istinu. Mislim da bi bilo najbolje ušutjeti, i to na dugo vremena", rekao je Trump u intervjuu sa CBS Newsom. "To ne znači da ćemo početi bacati bombe ondje posvuda", rekao je Trump. "Samo ćemo ušutjeti. I dalje ćemo držati blokadu."

"Mislim da mogu čekati koliko god oni žele. Gube bogatstvo." Trump je kasnije rekao da se razgovori s Iranom nastavljaju "brzim tempom".

Iranska novinska agencija Tasnim ranije je izvijestila da Iran obustavlja neizravne pregovore sa SAD-om, nakon što je Izrael naredio svojoj vojsci da prodre dublje u Libanon, komplicirajući diplomatska nastojanja da se okonča tromjesečni rat.

No prema iranskoj novinskoj agenciji Fars, iranski ministar vanjskih poslova Abas Arakči je kazao da se pregovori sa SAD-om o potencijalnom okvirnom sporazumu za okončanje rata nastavljaju te je pozvao javnost da zanemari suprotne glasine.

Trump: Neće biti trupa koje idu na Bejrut

Američki predsjednik rekao je u ponedjeljak da je telefonski razgovarao s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom i da Izrael neće slati vojsku na Bejrut.

"Imao sam produktivan razgovor s izraelskim premijerom Bibijem Netanyahuom i neće biti trupa koje idu na Bejrut, a one koje su bile na putu već su se okrenule", napisao je Trump na svojoj mreži Truth Social.

Također je na Truth Socialu rekao da je imao "vrlo dobru" razmjenu s Hezbolahom preko posrednika, dodajući da će proiranska skupina "potpuno prekinuti vatru". "Izrael ih neće napasti, a oni neće napasti Izrael", napisao je američki predsjednik.

Ranije je Netanyahu najavio odluku o napadu na južna predgrađa glavnog grada Libanona, što je među stanovnicima izazvalo zabrinutost i poremetilo svakodnevni život.