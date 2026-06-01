Trump podijelio Vučićev intervju: 'Ako to napravi, vidjet će nešto što nigdje nije vidio'

Američki predsjednik Donald Trump na svojoj platformi Truth Social podijelio je u nedjelju intervju koji je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić dao konzervativnom američkom mediju Breitbart Newsu.

Vučić je u intervjuu rekao da je Trump daleko najpopularniji američki politički lider u Srbiji u poljednjih puno godina. Navodi da je njegova popularnost uoči izbora 2024. godine dosegla "astronomske razmjere" te da je tri četvrtine Srba navijalo za njegovu pobjedu.

Dodao je da Trump u Srbiji imao "daleko najveću podršku" u cijeloj Europi te da joj po razini popularnosti nisu mogle parirati ni izrazito republikanske savezne države. "Iznenadili su me komentari u američkom tisku, gdje su neke druge europske zemlje u prošlosti isticane kao uporišta Donalda Trumpa, jer je svima bilo vrlo očito da je u Srbiji, ako govorimo o predizbornoj kampanji, imao daleku najveću podršku", smatra Vučić.

Tri razloga za Trumpovu popularnost

Ističe kako za to postoje tri važna razloga: "Prvi je da su ljudi u Srbiji željeli vidjeti novi tip odnosa SAD-a i naše male zemlje, jer se SAD u posljednjih 30 godina percipirao kao netko tko nas je povremeno pritiskao i nametao različita pitanja, ucjenjivao nas, pogotovo u vrijeme Clintona, kada nas je i bombardirao i sve ostalo."

"Ljudi su čekali velike promjene. Uvijek su voljeli Sjedinjene Države, uvijek su voljeli Ameriku, tu lijepu priču o američkom snu i željeli su vidjeti neku novu vrstu odnosu između naše dvije zemlje", dodao je Vučić.

Kao drugi razlog Vučić ističe činjenicu da je Trump "imao hrabrosti otvoriti neka pitanja i glasno, otvoreno i javno iz konzervativne perspektive govoriti o nekim temama na drugačiji način nego što su ranije činili Bruxelles i Washington.

"Kad to kažem, mislim na obiteljske vrijednosti, govorim o onim transrodnim - kako god ih nazvali - osobama. Nemam ništa protiv bilo koga, ali ako ljudima u Srbiji kažete 'u redu, nemate samo muško i žensko, nego postoji nešto između', ljudi su zbunjeni. Željeli su čuti jasne i vrlo jednostavne poruke koje je Trump slao", navodi Vučić.

"Također, nemojte zaboraviti treći razlog. To je kršćanstvo i briga o vrijednostima koje pripadaju kršćanskom svijetu. To se ljudima ovdje također jako sviđalo", dodaje Vučić, koji također kaže da su ljudi vidjeli i cijenili to što je Trump pokušao postići mir između Ukrajine i Rusije i u različitim dijelovima svijeta.

"To su bili glavni razlozi, ali još jedan je da su vidjeli mogućnost jačanja gospodarskih veza između nas i SAD-a, imajući u vidu da je Trump vrlo pragmatična i racionalna osoba, koja uvijek inzistira na ekonomiji, rastu i povećanju trgovinske razmjene. To su bile dobre vijesti za srpski narod", poručuje Vučić i dodaje kako je Trump u Srbiji i nakon više od godinu dana mandata popularniji od bilo kojeg mogućeg protivnika u MAGA timu te da ljudi vjeruju kako je najbolji izbor za njih.

Pozvao ga u Srbiju

Govori da su Srbi, s obzirom na njihovu povijesti i aktualna geopolitička pitanja s kojima se država suočava, veliki pobornici načina na koji Trump, potpredsjednik SAD-a JD Vance i državni tajnik Marco Rubio pritišću Europu na više frontova.

U intervjuu se osvrnuo i na govor Rubija na Münchenskoj sigurnosnoj konferenciji, koji je imao "topliji doček" u odnosu na Vancea, kojeg su godinu dana ranije kritizirali zbog sličnog govora.

"To je posljedica toga što su oni slušali samo ono što su željeli čuti. Propustili su shvatiti kako se poruka Trumpove administracije Europi zapravo pooštrila u odnosu na Vanceov govor", smatra Vučić i dodaje da se nada da će europski lideri shvatiti da je Trumpov način vođenja politike dugoročan te da će napustiti "nostalgične osjećaje" za danima bivšeg predsjednika Baracka Obame.

Vučić podsjeća da je Richard Nixon bio posljednji američki predsjednik koji je službeno posjetio Beograd. Tehnički je to napravio Jimmy Carter 1980. godine, ali samo zato što je njegova majka prisustvovala pogrebu Josipa Broza Tita.

Poručuje da se nada da će Trump slijediti Nixonov primjer i također posjetiti Srbiju. Navodi da bi ga dočekao najveći skup koji bi ikad vidio, više od 100.000 ljudi.

"Da, pozivam ga. Posjećivao je Poljsku, Mađarsku, dolazio je u nekoliko zemalja u Europi. Ja bih želio pozvati u Beograd i jamčim mu jednu stvar. Možete mi reći što god želite, čak i tijekom ovog intervjua. Uvijek ću vam pristojno odgovoriti, ali postoji samo jedna uvreda koju biste mi mogli nanijeti, a to je da kažete da nismo dovoljno gostoljubivi", navodi Vučić.

'Ako dođe, vidjet će nešto što nije vidio nigdje drugdje'

"Jamčim predsjedniku Trumpu da će vidjeti najveću gomilu, veću nego u Washingtonu, kada su ga dočekali ljudi iz svih saveznih država nakon izborne pobjede i pjevali mu pjesme i bodrili ga. Bilo bi najmanje 100.000 ljudi koji bi ga došli slušati, vidjeti i dobiti vijesti o boljem odnosu SAD-a i Srbije", poručuje Vučić.

Naglašava da Srbija i SAD "dugi niz godina nisu imale najbolje odnose, ali da su prije toga bili saveznici u oba svjetska rata": "Spašavali smo američke pilote tijekom Drugog svjetskog rata. Izgubili smo trećinu stanovništva u Prvom svjetskom ratu. Srbi su bili jedini narod bivše Jugoslavije koji je od samog početka bio antinacistički orijentiran, a Beograd je bio jedini glavni grad svih bivših jugoslavenskih prijestolnica koji su Nijemci bombardirali i uništili."

Dodaje kako bi Trumpov posjet bio "prava obnova snažnog i tradicionalnog prijateljstva između Sjedinjenih Država i Srbije. "Siguran sam da bi Trump bio oduševljen tim posjetom, i jamčim vam da sam previše ozbiljan i previše odgovoran da bih rekao nešto što se neće dogoditi. Ako dođe, vidjet će nešto što nije vidio nigdje drugdje u svijetu, i to u Europi", zaključio je Vučić.