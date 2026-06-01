Emocije su sinoć preplavile Lisinski: 'Serbus Zagreb' i legendarne pjesme dirnule srca Zagrepčana

Povodom Dana grada Zagreba, koji se obilježavao jučer, Koncertna dvorana Vatroslava Lisinskog u nedjelju je bila ispunjena notama koje već desetljećima prate život metropole. Zagrebačka filharmonija koncertom „To je moj Zagreb” slavila je grad koji je nadahnuo generacije glazbenika, pjesnika i umjetnika, a publika je uživala u izvedbama legendarnih pjesama poput „Serbus Zagreb”, „Golubovi”, „Trešnjevačka balada” i „Tebi grade moj”. Pod ravnanjem Alana Bjelinskog na pozornici su nastupili brojni istaknuti izvođači, među kojima Drago Diklić, Zdenka Kovačiček, Renata Sabljak i Darko Domijan.

