Nasmijana brineta u društvu 'tri mušketira' ukrala poglede na varaždinskoj špici

Špica u Varaždinu još je jednom pokazala zašto je gradski korzo omiljeno mjesto za susrete, druženje i pokazivanje ljetnog modnog stila. Središtem grada prošetali su brojni Varaždinci i njihovi gosti, a u opuštenoj atmosferi nije nedostajalo zanimljivih modnih kombinacija i dobro raspoloženih šetača.

Posebnu pažnju prolaznika i našeg fotografa privukla je nasmijana brineta koja je gradskim središtem prošetala u društvu prava "tri mušketira" – trojice zgodnih mladića s kojima je plijenila poglede na korzu. Njihovo dobro raspoloženje i ležeran stil savršeno su se uklopili u veselu atmosferu koja je vladala gradom.

Na varaždinskim ulicama dominirala je ležerna ljetna elegancija. Dame su birale lepršave cvjetne i prugaste haljine, suknje na točkice te prozračne lanene hlače, dok su muškarci ostali vjerni opuštenoj klasici uz polo majice živih boja i kratke hlače. Modno šarenilo dodatno su začinili zanimljivi traper detalji s upečatljivim zakrpama te majice s obilježjima Tomos kluba.

Terase kafića bile su prepune gostiju koji su uživali u kavi i osvježavajućim napicima, a među šetačima su se mogle vidjeti i mlade obitelji s dječjim kolicima, vlasnici kućnih ljubimaca te prolaznici na električnim romobilima. Vesela, opuštena i obiteljska atmosfera obilježila je još jednu varaždinsku špici.

