PRIJE OLUJE /

Prizori idile prije kiše i grmljavine: Dvije prijateljice obilježile nedjelju u Marini Prelog

Foto: emedjimurje.net.hr
Nedjelja je mnogima bila prilika za predah i uživanje na otvorenom, a Marina Prelog ponovno je privukla brojne posjetitelje. Šetači, rekreativci i obitelji iskoristili su ugodne trenutke uz vodu prije nego što je poslijepodne donijelo promjenu vremena.

Fotograf emeđimurja zabilježio je prizore s Marine Prelog neposredno prije dolaska kiše i nestabilnih vremenskih prilika. Unatoč oblacima koji su se nadvili nad gradom, mnogi su građani uživali u šetnji, druženju i opuštanju u prirodi.

Mirna atmosfera i atraktivan ambijent uz jezero još su jednom pokazali zašto je Marina Prelog jedno od omiljenih mjesta za bijeg od svakodnevnog ritma grada.

U galeriji pogledajte tko je sve uživao u nedjeljnoj šetnji Marinom Prelog.

31.5.2026.
21:42
Ivana Bradić
emedjimurje.net.hr
