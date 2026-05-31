Prizori idile prije kiše i grmljavine: Dvije prijateljice obilježile nedjelju u Marini Prelog

Nedjelja je mnogima bila prilika za predah i uživanje na otvorenom, a Marina Prelog ponovno je privukla brojne posjetitelje. Šetači, rekreativci i obitelji iskoristili su ugodne trenutke uz vodu prije nego što je poslijepodne donijelo promjenu vremena.

Fotograf emeđimurja zabilježio je prizore s Marine Prelog neposredno prije dolaska kiše i nestabilnih vremenskih prilika. Unatoč oblacima koji su se nadvili nad gradom, mnogi su građani uživali u šetnji, druženju i opuštanju u prirodi.

Mirna atmosfera i atraktivan ambijent uz jezero još su jednom pokazali zašto je Marina Prelog jedno od omiljenih mjesta za bijeg od svakodnevnog ritma grada.

