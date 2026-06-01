Neke su vas rasplakale, neke šokirale: Pogledajte 30 scena koje su obilježile prvu sezonu 'Divljih pčela'

Od prvog emitiranja na RTL-u, 'Divlje pčele' osvojile su gledatelje napetim zapletima, snažnim emocijama i likovima čije su sudbine iz epizode u epizodu držale publiku prikovanom uz male ekrane. Priča o obiteljima Runje i Vukas donijela je sve ono što publika voli u domaćim serijama – zabranjene ljubavi, obiteljske sukobe, neotkrivene tajne, izdaje, pomirenja i brojne preokrete koji su često stizali onda kada ih je najmanje tko očekivao.

Tijekom proteklih mjeseci gledatelji su svjedočili ljubavnim dramama, borbi za moć i obiteljskim odnosima koji su se neprestano mijenjali, a mnogi su se posebno vezali uz likove čije su životne priče izazivale smijeh, suze i nevjericu. Uoči završnice prve sezone prisjećamo se najuzbudljivijih, najemotivnijih i najvažnijih trenutaka koji su obilježili seriju.

U galeriji donosimo 30 fotografija koje najbolje dočaravaju atmosferu, velike preokrete i nezaboravne scene zbog kojih su „Divlje pčele” postale omiljena serija.