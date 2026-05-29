Lidija Kordić pokazala kako se druži ekipa iz 'Divljih pčela': Evo tko je glavni zabavljač u ekipi

I dok je RTL-ova serija 'Divlje pčele' na svom vrhuncu i gledatelji s nestrpljenjem očekuju sudsku presudu hoće li Kate Runje biti osuđena za ubojstvo Petra Vukasa, na setu serije vlada opuštena i vesela atmosfera.

Na društvenim je mrežama osvanula snimka koja pokazuje kako se zvijezde serije zabavljaju hodajući do seta spremni da "uskoče" u uloge.

Glumci Lidija Penić-Grgaš, Ivan Barišić, Margarita Mladinić, Luka Šegota, Domagoj Janković, Sanja Vejnović i Vladimir Posavec Tušek zajedno su se smijali, dok ih je zabavljao Amar Bukvić zbijajući šale dokazujući kako među glumcima vlada odlična energija i prijateljska atmosfera, iako su njihovi likovi tijekom prve sezone serije često bili na suprotnim stranama.

Koliko je serija cijenjena među publikom, potvrđuje i nagrada Story Hall of Fame za najbolju TV seriju godine prema izboru čitatelja i publike. Također, najboljim glumcem proglašen je Amar Bukvić za ulogu tajanstvenog Tome Domazeta.