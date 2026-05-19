RTL-ova serija 'Divlje pčele' osvojila nagradu za najbolju seriju

Sinoć je održana 24. dodjela nagrada Story Hall of Fame, u prekrasnom ambijentu nedavno otvorenog HNK2. Nagrade su bile dodjeljivane u 21 kategoriji, a nagradu za najbolju seriju odnijela je RTL-ova serija "Divlje pčele".

Otkako se od studenog 2025. godine emitira na televizijskom kanalu RTL te na streaming platformi Voyo, serija "Divlje pčele" privukla je veliku pozornost gledatelja svih uzrasta, a upravo su je čitatelji Story.hr-a proglasili najboljom TV serijom.

Nagradu je u ime cijele ekipe serije preuzela glumica Ana Marija Veselčić, vinkovačka glumica koja u seriji tumači Katarinu Runje.

Uz to, jučerašnja je dodjela nagrada bila posebna i za glumca Amara Bukvića koji je kući otišao s nagradom u kategoriji najboljeg glumca.