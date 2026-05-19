FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'STORY HALL OF FAME' /

RTL-ova serija 'Divlje pčele' osvojila nagradu za najbolju seriju

RTL-ova serija 'Divlje pčele' osvojila nagradu za najbolju seriju
×
Foto: Josip Mikacic/PIXSELL

U večeri ispunjenoj glamurom i emocijama, RTL-ova serija 'Divlje pčele' odnijela je prestižnu nagradu za najbolju TV seriju na 24. dodjeli nagrada Story Hall of Fame

19.5.2026.
8:40
Hot.hr
Josip Mikacic/PIXSELL
VOYO logo
VOYO logo

Sinoć je održana 24. dodjela nagrada Story Hall of Fame, u prekrasnom ambijentu nedavno otvorenog HNK2. Nagrade su bile dodjeljivane u 21 kategoriji, a nagradu za najbolju seriju odnijela je RTL-ova serija "Divlje pčele".

Otkako se od studenog 2025. godine emitira na televizijskom kanalu RTL te na streaming platformi Voyo, serija "Divlje pčele" privukla je veliku pozornost gledatelja svih uzrasta, a upravo su je čitatelji Story.hr-a proglasili najboljom TV serijom.

Nagradu je u ime cijele ekipe serije preuzela glumica Ana Marija Veselčić, vinkovačka glumica koja u seriji tumači Katarinu Runje.

Uz to, jučerašnja je dodjela nagrada bila posebna i za glumca Amara Bukvića koji je kući otišao s nagradom u kategoriji najboljeg glumca.

 

 

Divlje PčeleRtlSerijeSerijaStory Hall Of Fame
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike