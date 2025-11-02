Pričali smo s Anom Marijom Veselčić iz RTL-ove serije: 'Kad me netko bocne, rastu mi rogovi'

Mlada glumica Ana Marija Veselčić (31), Vinkovčanka sa splitskom adresom i dugogodišnja članica ansambla HNK Split, zakoračila je u novu profesionalnu avanturu. Uskoro ćemo je gledati u jednoj od glavnih uloga u novoj RTL-ovoj seriji ''Divlje pčele'' od 3. studenog koja će biti dostupna na platformi Voyo, a tim povodom razgovarali smo s njom o karijeri, korijenima i prelasku s kazališnih dasaka pred televizijske kamere.

U ovom intrigantnom svijetu prepunom tajni, strasti i nepredvidivih emocija, Ana Marija utjelovljuje lik snažne i odlučne Katarine, a za naš portal otkrila je koliko se prepoznaje u svojoj junakinji, kako je gluma postala njezin životni poziv te zašto je upravo Split postao njezin drugi dom.

Koliko vas ima u liku odlučne Katarine i po čemu se razlikujete?

Unijela sam sebe u načinu na koji ona reagira na neke stvari. Trudim se štititi ljude koji su moji i jako držim do svoga uskog kruga ljudi, baš kao i Katarina. Međutim, imam tu manu da mi, kad osjetim da me se "bode", rastu rogovi i trudim se to smanjiti. To dobro znaju moji kolege iz HNK Split i veliki prijatelji. I Katarina je na glasu kao jedna "rogata" djevojka. A ono gdje se nas dvije razlikujemo jesu neki životni izbori. No, to mi je čak i drago jer onda nekako mogu istražiti što je to ljudska slabost, odnosno emocija, te da ne osuđujem nečije izbore, nego da ih pokušam prigrliti.

Kada ste shvatili da je gluma vaš životni poziv?

Imala sam jednu divnu profesoricu Vlastu u srednjoj školi koja je jako držala do izvannastavnog rada s učenicima i ona me odvela na Lidrano. Jedne godine smo prošli na državno natjecanje i tamo sam upoznala neke super vršnjake koji su ozbiljno pričali o odlasku na prijemni. Tada mi je palo na pamet... Zašto ne bih i ja probala? Tako sam onda i probala.

Zašto ste za studij odabrali baš Split?

Od malena volim Dalmaciju. O Splitskoj akademiji nisam znala ništa i htjela sam doći čistoga srca i bez predrasuda. Imala sam sreću pa sam upala odmah i tako sam i ostala.

Jeste li danas više Splićanka ili Slavonka?

Kad sam u Splitu i u Zagrebu, osjećam se kao Splićanka. A kad dođem u Vinkovce, onda jednostavno proradi ta slavonska duša. Evo, baš jutros na setu, u kafiću gdje smo imali pauzu, zasvirala je tamburica i baš sam se osjetila kao Slavonka. Zapravo se osjećam i kao jedno i kao drugo. Mislim da sam kombinacija slavonske duše i dalmatinskog dišpeta.

Nakon deset godina u kazalištu, prešli ste na televiziju. Kakav je bio taj prijelaz?

Kazalištem se bavim već deset godina profesionalno i ono je moja velika ljubav. HNK Split je moj drugi dom i obožavam svoj ansambl. Međutim, bilo je vrijeme za neke nove izazove i jako sam zahvalna što mi se prilika otvorila baš u trenutku kad sam bila raspoložena za nove stepenice. Ovo je ogroman projekt, ovu ulogu stvaramo mjesecima s hrpom novih ljudi.

Sve što mogu je što poštenije odraditi svoj dio posla. A isto tako mislim da će moja baka napokon shvatiti čime se ja točno bavim. I sami ste rekli, televizija je mainstream, a ona svakodnevno gleda televiziju i sve te osobe su dio njezinog života. Drago mi je da ću i taj dio okusiti.

Foto: RTL

Kakva je atmosfera na setu?

Puno se smijemo i puno se šalimo. Nemamo baš puno vremena za druženje izvan seta, nismo još uspjele uspostaviti kako ćemo i što ćemo. Za sada samo punimo popis stvari koje ćemo raditi, kamo ćemo putovati, gdje ćemo se družiti i kada ćemo kod koje na večeru. Mislim da je ovo početak jednog divnog prijateljstva, to je od početka bilo vrlo jasno.

''Divlje pčele'' gledatelje će uvući u svoj dramatični svijet uskoro... Samo na RTL-u i platformi Voyo od 3. studenog!

