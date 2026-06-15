Rastrojeni muškarac trčao po cesti, policajci ga vezali i odvezli u bolnicu: Ubrzo je umro

Sinoć u Splitu, oko 22.40 sata, muškarac u rastrojenom stanju vikao je i trčao po sredini ceste na križanju ulica Zbora narodne garde i Poljičke ceste.

Policajci su nakon dojave izašli na teren i pronašli ga kako leži na zemljanoj površini te su utvrdili da se radi o hrvatskom državljaninu rođenom 1985. godine. Prevezen je u bolnicu gdje je i preminuo, piše Dalmatinski portal.

"Na mjesto događaja pozvan je tim hitne medicinske pomoći, ali muškarac je odbijao svaku suradnju i nije želio poći s medicinskim djelatnicima u bolnicu, radi čega su policijski službenici na njemu uporabili sredstva prisile (tjelesnu snagu i sredstva za vezivanje) te je vozilom hitne pomoći odveden u bolnicu. Nakon što je primljen u bolnicu, izgubio je svijest i sat vremena nakon dolaska je preminuo", poručila je policija.

Zamjenica županijskog državnog odvjetništva naložila je obdukciju da bi se utvrdio točan uzrok smrti.