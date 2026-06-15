Mikea Tysona porazio autsajder koji je ispunio proročanstvo pokojne majke da će šokirati svijet

Jedan od takvih, možda i najveći, odigrao se 11. veljače 1990. u tokijskoj dvorani Tokyo Dome. James 'Buster' Douglas, autsajder na kojeg su kladionice davale omjer 42-1, ušao je u ring protiv Mikea Tysona, nepobjedivog i najstrašnijeg čovjeka na planetu. Ono što je uslijedilo nije bila borba, već ispisivanje povijesti. Dokumentarnu emisiju o ovom događaju pogledaj na paltformi Voyo.

Nepobjedivi 'Iron Mike' i podcijenjeni izazivač

Mike Tyson u to je vrijeme bio i više od boksača; bio je kulturološki fenomen, utjelovljenje sirove snage. S omjerom 37-0, od čega 33 nokautom, držao je sve relevantne pojaseve teške kategorije - WBA, WBC i IBF. Njegova aura nepobjedivosti bila je toliko snažna da je meč u Tokiju smatran tek formalnošću, zagrijavanjem za unosniji dvoboj protiv Evandera Holyfielda. Malo tko je uopće obraćao pažnju na njegovog protivnika. James 'Buster' Douglas bio je solidan borac, ali ništa više od toga. Imao je četiri poraza i nije posjedovao karizmu ni ubojitost prvaka. Ipak, Douglas je u Japan stigao s motivom jačim od bilo kojeg pojasa. Samo 23 dana prije borbe, preminula mu je majka Lula Pearl, njegova najveća podrška. U dubokoj tuzi, obećao je ispuniti njezino proročanstvo da će njezin sin šokirati svijet i pobijediti Mikea Tysona.

Foto:

Nonšalancija prvaka i fokus izazivača

Dok je Douglas svoju bol pretakao u željeznu odlučnost, Tyson je vlastiti meč tretirao s potpunom nonšalancijom. Vjerujući u vlastiti mit, smatrao je Douglasa 'još jednim smrznutim tunom' s tokijske riblje tržnice, kako je slikovito rekao jedan komentator. Pripreme su bile katastrofalne. Prema vlastitom priznanju iznesenom u autobiografiji, Tyson je vrijeme u Japanu provodio zabavljajući se sa sobaricama i 'tek se povremeno pojavljivao na treningu'. Njegov tim dijelio je istu aroganciju. Kada je Douglas tijekom borbe počeo zatvarati Tysonovo oko, u kutu su shvatili da nemaju ni osnovnu opremu poput hladne pegle (endswell) za smanjivanje otekline. Umjesto toga, improvizirali su s gumenom rukavicom napunjenom ledenom vodom. S druge strane, Douglas je bio usredotočen. 'U mislima sam se spremao postati njegova noćna mora', rekao je kasnije. Znao je da se bori za više od pobjede; borio se za ispunjenje obećanja danog majci.

Foto: Profimedia

Foto: Profimedia

Borba koja je promijenila povijest

Od prvog zvona bilo je jasno da ovo neće biti još jedan Tysonov brzi nokaut. Douglas, koristeći prednost u visini i rasponu ruku, sjajno je radio prednjim direktom i držao prvaka na distanci. Tyson je izgledao tromo, frustrirano i nespremno. Kako su runde odmicale, Douglas je postajao sve sigurniji, a Tysonovo lijevo oko sve zatvorenije. Douglas je prvo uzdrmao Tysona aperkatom koji mu je zabacio glavu unatrag, a zatim ga serijom od četiri udarca poslao na pod po prvi put u karijeri. Prizor dezorijentiranog Tysona kako po podu traži štitnik za zube postao je ikoničan. Nije uspio ustati. Svijet je imao novog prvaka.

Foto:

Kratkotrajna slava i slomljena aura

Pobjeda nad Tysonom ostala je Douglasovo životno djelo. Njegova vladavina bila je, nažalost, kratkog vijeka. Samo osam mjeseci kasnije, u prvoj obrani naslova protiv Evandera Holyfielda, pojavio se sa sedam kilograma viška i bez prave motivacije te je brutalno nokautiran u trećoj rundi. Mnogi su tada njegovu pobjedu u Tokiju proglasili slučajnošću, tvrdeći da je to bio meč koji je Tyson izgubio, a ne koji je Douglas dobio. Ipak, posljedice za Tysona bile su daleko dublje i trajnije. Mit o 'Najopakijem čovjeku na planetu' bio je uništen. Njegova aura nepobjedivosti nestala je te tokijske noći i nikada se nije u potpunosti vratila. Iako je kasnije ponovno osvajao naslove, nakon izlaska iz zatvora zbog optužbi za silovanje, nikada više nije bio onaj isti, zastrašujući borac. 'Moja karijera je gotova od 1990.', priznao je godinama kasnije. Poraz od Douglasa bio je početak njegovog kraja.

Foto: Profimedia

Šok u Tokiju ostaje vječna lekcija o podcjenjivanju, pripremi i snazi ljudskog duha. Douglas je te noći pokazao da i najveći divovi mogu pasti, a Tyson da nijedan talent nije dovoljan bez discipline i poštovanja prema protivniku. Bio je to meč koji je zauvijek promijenio boks i postao simbol nade za sve autsajdere, dokaz da se uz dovoljno vjere i srčanosti i naizgled nemoguće može pretvoriti u stvarnost. Na platformi Voyo sada vam je dostupna dokumentarna emisija '42:1' koja priča priču o tome kako je James 'Buster' Douglas srušio nepobjedivog Mikea Tysona i uzeo mu naslov svjetskog prvaka.