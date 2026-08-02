Srušio se turistički avion: Poginuli su svi na letu iznad svjetskog čuda

Trinaest osoba je tragično poginulo nakon što se turistički avion srušio na polje u blizini Nazce, grada na južnoj obali Perua, dok je letio iznad svjetski poznatih, ogromnih geoglifa Naskanskih linija, piše The Sun.

Prema peruanskoj državnoj informativnoj televiziji TVPeru, u zrakoplovu se u trenutku katastrofalne nesreće nalazilo 11 putnika i dva pilota.

Poletio je s aerodroma Pisco radi turističkog leta iznad Naskanskih linija, drevnih geoglifa uklesanih u pustinji koji se mogu u potpunosti vidjeti samo iz zraka.

Zrakoplov je izgubio kontakt s kontrolnim tornjem nekoliko minuta nakon polijetanja, izvijestila je lokalna novinska agencija RPP. Šokantne snimke podijeljene na društvenim mrežama prikazuju dim i ostatke zrakoplova.

Peru'da turistleri taşıyan uçağın Nazca kentindeki kırsal alana düşmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti. pic.twitter.com/qrG5hoLHsp — PROOF (@proofhaber) August 2, 2026

Što se točno dogodilo?

Mjesto nesreće bilo je u području Pueblo Viejo, oko šest kilometara od grada Nazce i otprilike 12 kilometara od mjesta Nazca Lines, priopćile su lokalne vlasti.

Zrakoplov koji je poletio iz grada Ice pripadao je lokalnoj peruanskoj zrakoplovnoj tvrtki Aerodiana. Uzrok katastrofalne nesreće još uvijek je nepoznat. Lokalne vlasti su priopćile da će biti pokrenuta istraga.

Kultne Nazca linije privlače oko 100.000 turista svake godine, a posjetitelji u malim avionima uzdižu se na nebo da bi vidjeli ogromne drevne oznake urezane po peruanskoj pustinji.

Letovi iznad prostranog arheološkog nalazišta obustavljeni su u petak nakon što su jaki vjetrovi podigli oblake prašine i smanjili vidljivost. Dva turistička zrakoplova bila su prisiljena skrenuti u zračnu luku Marcona. U jednom od aviona nalazila su se dva peruanska turista, dok je u drugom bilo šest stranih posjetitelja, izvijestili su lokalni mediji.