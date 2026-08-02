Vatrena kugla i ogroman oblak dima: Pogledajte što se događa u Rusiji

Ukrajinske snage u noći na nedjelju dronovima su pogodile rusku zračnu bazu u Engelsu, rafineriju nafte u Saratovu i skladište internetskog trgovačkog diva Wildberriesa u Novosemejkinu, izvijestili su Telegram kanali, a prenio Kyiv Independent.

Prema navodima, u gradu Engelsu odjeknule su eksplozije nakon što su Ukrajinci pogodili zračnu bazu, dok je u obližnjem Saratovu buknuo požar u rafineriji nafte.

A massive fire has broken out at an oil refinery in Russia's Saratov following a drone attack.



Local residents also report strikes on the Engels-2 airbase. pic.twitter.com/jEPHCy1qLq — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) August 2, 2026

Guverner Saratovske oblasti Roman Busgarin kazao je da su u napadima poginule dvije osobe te da je oštećena civilna infrastruktura.

Multiple Ukrainian attack drones slammed into Russia’s Saratov Oil Refinery this morning, setting the facility ablaze. pic.twitter.com/7VYG3fvioP — OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 2, 2026

Požar je izbio i u skladištu u vlasništvu Wildberriesa u mjestu Novosemejkino. Guverner Samarske oblasti Vjačeslav Fedorisčev naveo je da je zračni prostor iznad regije zatvoren zbog opasnosti od napada dronovima.

Što je Wildberries?

Podsjetimo, Ukrajina redovito napada vojnu infrastrukturu duboko na teritoriju Rusije i na okupiranim područjima kako bi oslabila sposobnost Moskve da nastavi rat.

Posljednjih tjedana provodi se i kontinuirana kampanja napada na logističke centre Wildberriesa, koji se često naziva i ruskim Amazonom, diljem zemlje. Kijev ističe da Ukrajina napada Wildberries jer se na toj platformi može kupiti niz proizvoda dvojne namjene koji se mogu koristiti na bojištu.

Looks like Wildberries' dual-use warehouses just can't catch a break.



Thanks to Ukrainian drones, Novosemeykino won't be shipping anything today, either. pic.twitter.com/wWbOsQNHjr — UAVoyager🇺🇦 (@CrimeanVoyager) August 2, 2026

Osim uobičajene potrošačke robe, poput šampona, usisavača ili računa, tvrtka je također posrednik u prodaji vojne opreme, poput pancirnih prsluka i optičkih kabela za dronove, piše Kyiv Independent.

Europska unija bankarskom ogranku Wildberriesa u srpnju je uvela sankcije zbog financijskog doprinosa ruskom državnom proračunu.