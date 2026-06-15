Profesorica imala neprimjeren odnos s učenikom, roditelj pronašao sporne poruke?

Profesorica jedne zadarske srednje škole prije nekoliko mjeseci prijavljena je ravnatelju zbog neprimjerenog odnosa s učenikom, piše Zadarski list pozivajući se na informacije iz kruga škole. Sve je, navodno, prijavio roditelj nakon što je u mobitelu učenika otkrio inkriminirajuće poruke.

Ravnatelj škole nije želio komentirati slučaj, niti kazati je li škola pokrenula interni postupak i obavijestili o svemu nadležne institucije te učeniku pružili zaštitnu.

Iz policije također nisu htjeli ni potvrditi ni demantirati postupaju li u ovom slučaju, naglašavajući kako zbog zaštite postupanja prema djeci ne mogu davati komentari.

Institucije bez komentara

Zadarski list je neslužbeno doznao da je predmet preuzelo Općinsko državno odvjetništvo, koje se također pozvalo na tajnost postupanja.

Zadarska županija, koja je osnivač srednjih škola na svom području, tvrdi da službenih saznanja o navedenom slučaju nema i da nisu dobili službenu obavijest nadležnih tijela ili škole. Ako zaprime službene informacije, uvjeravaju da će postupati u okviru svojih zakonskih ovlasti.

Zadarski ističe da se oko osjetljivog slučaja zatvorio krug šutnje te da zasad nema potvrđenih informacija o tome što se dogodilo, je li prijava osnovana i postoji li odgovornost profesorice.