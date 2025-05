Beata (7) je žrtva birokracije. Treba u posebnu školu u Zagreb: Ali ne može jer živi u Zagrebačkoj županiji?!

Beata ima sedam godina, ima poremećaj iz spektra autizma i na jesen treba krenuti u školu. Preporučena joj je škola u Zagrebu prilagođena njezinim potrebama, a majka Lidija Blažević kaže da je Grad ne želi upisati zbog toga što stanuju na području Zagrebačke županije.

"Oni svi sjede, vrte prstima i gledaju što se događa. Netko gazi djetetova prava, diskriminira ga na temelju toga gdje živi i uskraćuje mu pravo na obrazovanje. Ona treba adekvatnu podršku inače je to vrijeme izgubljeno za nju", kaže Beatina majka iz Svete Nedelje.

Brat u Zagrebu već ide u školu

Dodaje da škole u njihovoj blizini na području županije nemaju sve što je Beati potrebno, prije svega terapijske postupke kakve škola u Zagrebu djelomično ima. Uz to, Beata pohađa vrtić na području Zagreba, a njezin brat, također s poremećajem iz spektra autizma, u Zagreb već ide u školu.

"Ja ne mogu imati jedno dijete u Samoboru u školi, a drugo u Zagrebu. To je fizički neizvedivo, ja to ne mogu stići. Zanimljivo je da se nitko nije pitao kako ja već četiri godine nju vozim u Centar za autizam u Zagrebu u Utrinama. Da ta mama iz Svete Nedelje svaki dan vozi dijete 25 kilometara u jednom smjeru. Sad je to svima jako veliki problem", kaže Beatina majka.

Iz Grada Zagreba objašnjavaju da rješenje o primjerenom obliku školovanja u ovom slučaju donosi povjerenstvo Zagrebačke županije koje čekaju.

Odgovor Grada

"To znači da kada Grad Zagreb, ako to bude Grad Zagreb, primi rješenje s odgovarajućom školom na području Grada, dijete će biti upisano u školu u Zagrebu, a ako to bude škola tamo gdje dijete živi, odnosno u zagrebačkoj županiji onda će to biti Zagrebačka županija“, poručio je pročelnik zagrebačkog Gradskog ureda za obrazovanje, sport i mlade Luka Juroš.

Upozorava na manjka mjesta u posebnim razrednim odjelima zbog čega su održali i sastanak s predstavnicima Zagrebačke županije iz koje o Beatinom slučaju odgovaraju: "Za djevojčicu će se, uzimajući u obzir njezine potrebe, privremeno osigurati upis u najbližu školu prema mjestu prebivališta. O tome će odlučiti stručno povjerenstvo krajem svibnja“, navode iz Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje Zagrebačke županije.

Iz Zagrebačke županije dodaju da je u tijeku inicijativa za otvaranje novog posebnog razrednog odjela s produženim stručnim postupkom na području Samobora dok je trenutačno najbliži takav razred u Zaprešiću.

"Kao da je to mahnuti čarobnim štapićem i to sve otvoriti. Mislim da ni ljudi koji sjede u tim uredima ne znaju što je to produženi stručni postupak, da to znači zapošljavanje nekoliko različitih terapeuta, da se treba otvoriti senzorne sobe i kabineta za druge terapije", kaže majka Lidija.

Beatina majka neće odustati, čim rješenje dobije spremna je na žalbi o kojoj odlučuje Ministarstvo obrazovanja.

