Vozač zaspao za volanom, autobus sletio u provaliju: Mrtvi zarobljeni pod olupinom

Najmanje šest osoba je poginulo, a više od 20 je ozlijeđeno nakon što je autobus pao u provaliju s visine od 9 metara u Del Gallegu na Filipinima u petak rano ujutro. Prema prvim informacijama, vozač je zaspao za volanom. Spasitelji još tragaju za tijelima za koja se vjeruje da su ostala zarobljena ispod olupine autobusa, piše The Sun.

Uključujući dva vozača, u vozilu je navodno bilo 27 putnika kada je sletjelo s ceste. Mnogi putnici putovali su kući nakon božićne proslave.

Pomoćni i glavni vozač trenutno se liječe u Općoj bolnici Maria L. Eleazar, uz desetke drugih ozlijeđenih u nesreći. Najmanje 23 putnika je ozlijeđeno, prema lokalnim medijima.

Izgubio kontrolu

Vjeruje se da su dvije mrtve osobe ispod autobusa i još nisu pronađene.

"Na temelju početne istrage, vozač, identificiran samo kao Jay (48) iz grada Parañaque, navodno je zaspao, zbog čega je izgubio kontrolu nad vozilom", rekao je glasnogovornik policije. Preživjeli putnici zadobili su ogrebotine, traume glave te ozljede prsnog koša i leđa.

Prema fotografijama s mjesta nesreće vidi se kako hitne službe traže žrtve na strmoj provaliji. Autobus leži prevrnut. Nekoliko ozlijeđenih putnika pušteno je iz bolnice nakon mučnog događaja.

