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Bombastičan posao Reala za vrijeme Mundijala: Stigao najbolji igrač iz Chelseaja

Bombastičan posao Reala za vrijeme Mundijala: Stigao najbolji igrač iz Chelseaja
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Cucurella je došao u Chelsea iz Brighton & Hove Albiona 2022. godine

15.6.2026.
11:50
Hina
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Real Madrid je u ponedjeljak potpisao šestogodišnji ugovor s 27-godišnjim španjolskim lijevim bekom Marcom Cucurellom koji dolazi iz Chelseaja, što je prva akvizicija kluba iz La Lige otkako je Jose Mourinho ponovno imenovan za menadžera.

Klubovi nisu otkrili financijske uvjete, ali britanski mediji izvijestili su da je ugovor vrijedan do 60 milijuna eura (51,8 milijuna funti).

"Real Madrid i Chelsea FC postigli su dogovor o transferu igrača Marca Cucurelle, koji će biti vezan za naš klub sljedećih šest sezona, do 30. lipnja 2032.", navodi se u objavi Kraljevskog kluba.

Cucurella je došao u Chelsea iz Brighton & Hove Albiona 2022. godine za ugovor vrijedan 63 milijuna funti, a za klub iz zapadnog Londona odigrao je 163 utakmice u svim natjecanjima. Nakon teške prve sezone, kasnije je postao standardni igrač pod vodstvom trenera Enza Maresce. S Chelsea je osvojio Konferencijsku ligu i Svjetsko klupsko prvenstvo 2025. godine. Također je postao ključni dio španjolske reprezentacije otkako je debitirao za njih 2021. godine, odigravši 23 nastupa za momčad Luisa de la Fuentea i osvojivši Europsko prvenstvo 2024. godine, a sada nastupa na Svjetskom prvenstvu koje se održava u SAD-u, Kanadi i Meksiku.

Real MadridChelseaMarc Cucurella
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