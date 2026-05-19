Divlje pčele: Amar Bukvić osvojio nagradu za najboljeg glumca

Jučer je u HNK2 održana dodjela nagrada Story Hall of Fame u čak 21 kategoriji, a u kategoriji najboljeg glumca trijumfirao je glumac Amar Bukvić.

Za ulogu tajanstvenog Tome Domazeta u seriji "Divlje pčele" Bukvić je dobio prestižnu nagradu na 24. dodjeli nagrada koja je ove godine bila nadahnuta legendarnom predstavom "Cabaret" uz partnersku podršku Hrvatskog narodnog kazališta.

Tomu Domazeta gledatelji serije "Divlje pčele" poznaju kao jednog od najzagonetnijih likova koji vodi unutarnju borbu između profesionalne hladnoće i intimnih osjećaja prema Katarini Runje.