Matjaž Kek znakovito odgovorio na pitanje o Rijeci: 'Bio bih najsretniji'

Matjaž Kek počeo se spominjati u kontekstu povratka na klupu Rijeke. Iako još nije donesena odluka oko budućnosti Victora Sancheza na Kvarneru, Rijeka bi mogla u potragu za novim trenerom ovoga ljeta.

Matjaž Kek gostovao je u emisiji slovenskog Sportkluba i otkrio je kako bi se rado vratio u Rijeku. "Rijeka je uz NK Maribor klub koji iznimno poštujem i koji mi je mnogo dao. Pokušao sam mu to vratiti na svoj način. O ponudi Rijeke ne bih razmišljao kao o ponudi bilo kojeg drugog kluba. Ovdje novac nije pitanje. To je posljednja stvar. Ako se u sportu nečega bojiš ili kalkuliraš, to nije pravi način. Povratci mogu donijeti zadovoljstvo ili razočaranje.

Iz tog kuta sigurno ne gledam na stvari. Imam dovoljno energije, zdrav sam i imam – za neke više, za neke manje – znanja da se vratim nogometu. Ako to bude Rijeka, ja ću biti najsretniji jer ću se vratiti negdje gdje sam poštovan. Ali nisam toliko naivan da živim od stare slave. Ljudi se mijenjaju, nogomet se mijenjao, mijenjala se Rijeka, promijenio sam se i ja. Taj ‘inat’ je, međutim, u meni još uvijek vrlo živ", kazao je Kek.

Na pitanje slovenskog kolege pije li Kek kavu s Damirom Miškovićem, slovenski je stručnjak odgovorio:

"Sezona je još prije nekoliko dana bila u punom jeku, sada im je malo lakše. Slično kao u Sloveniji, i u Hrvatskoj je većina stvari riješena. Zašto bismo pili kavu, imamo kontakt kakav imamo. Rekao sam da znam kako to nije pitanje ovog trenutka, iako se pojavljuje u medijima.

Taj moj povratak bio bi povezan s mnogo stvari koje su trenutačno neizvedive. Pustimo vremenu vrijeme, prvenstvo će brzo završiti i klubovi će odlučiti o novoj strategiji. Sada je u hrvatskom nogometnom prostoru vrlo, vrlo snažan GNK Dinamo Zagreb, a mene zanimaju samo pobjede", kazao je Kek.