Mnogi ne vole o ovom pričati: 'Mi u Sloveniji imamo ono što vama u Hrvatskoj nedostaje'

Matjaž Kek, bivši izbornik nogometne reprezentacije Slovenije i bivši trener Rijeke, bio je gost podcasta Net.hr-a Maksanov korner. Iako je već sedam godina prošlo otkako je napustio klupu riječkog prvoligaša, Kek i dalje pozorno prati zbivanja u hrvatskom nogometu. U otvorenom razgovoru dotaknuo se i jedne od vječnih tema, a ona je kvaliteta suđenja u Hrvatskoj.

Kao netko tko je godinama radio u HNL-u, Kekov uvid ima posebnu težinu. Na pitanje je li se suđenje popravilo od vremena kada je on vodio Rijeku, slovenski je trener ponudio detaljnu i iskrenu analizu, ističući napredak, ali i ukazujući na ključne probleme koji i dalje postoje.

'Neke greške je stvarno teško objasniti'

Postavili smo pitanje kojeg se mnogi treneri pribojavaju, ali koje uvijek zanima javnost.

Razmišljali smo da vas pitamo ili ne pitamo ovo pitanje, jer znamo da ga ne volite, ali ajde, budemo izazvali malo sudbinu, da vidimo kakav će biti vaš odgovor i što ćete nam reći jer nas baš zanima. Da li suđenje u Hrvatskoj sada bolje nego kad ste vi radili u Hrvatskoj nogometnoj ligi, da li se popravilo?

"Gledajte. Ne pratim sve i gledao sam neke utakmice u zadnje vrijeme gdje je bilo suđenje sasvim OK, a vidio sam neke utakmice gdje se napravilo puno grešaka. Uvijek se provlači to pitanje tih VAR odluka, dužine tih odluka..."

Vidjeli smo kako su dugo trajale VAR provjere u derbiju Dinama i Rijeke na Maksimiru.

"Da, zato govorim. Promijenila se, od kad sam ja radio u SHNL-u, generacija sudaca. Puno njih više ne sudi ili sude u sobi, a dolaze neki novi suci za koje mislim da imaju perspektivu, da imaju kvalitetu da se razviju u dobre suce. Uvijek će biti polemike. Kod svih tih grešaka, neke greške su stvarno teško za objasniti, ali na kraju krajeva, svugdje je tako. Pa prije smo u ovom razgovoru u kontekstu Svjetskog prvenstva postavili pitanje o suđenju. Mislim da neki suci iz Hrvatske dobro sude u europskim utakmicama, one koje dobiju."

Ključ problema su komunikacija i nedostatak autoriteta

Kek smatra da je rješenje u boljoj komunikaciji i stvaranju prepoznatljivog sudačkog imena na europskoj sceni, povlačeći paralelu sa situacijom u Sloveniji.

"Treba tu sve skupa jedna bolja komunikacija, jedna jasnija komunikacija. Dilema će uvijek postojati kada se naprave greške u velikom derbiju ili kada se griješi u kontinuitetu, kako su to griješili u nekim zadnjim utakmicama. Ali, bilo je i utakmica gdje je bilo suđenje tih mladih sudaca jako, jako dobro. Na kraju krajeva, ima i tih iskusnih internacionalaca Pajača, Strukana itd koji, kao što i ja mislim, imaju svoju kvalitetu. Ali debate o suđenju... isto je i u Sloveniji, potpuno isto. Jedino što mi imamo stvarno jednog super suca koji je digao puno prašine u europskoj utakmici između Bayerna i Reala, ali opet mislim da je to jedan od top tri europska suca, Slavko Vinčić. Tako da, trebala bi sigurno i Hrvatska onako autoritativno ime u europskom nogometu, što se suđenja tiče, pa bi možda bilo drugima koji dolaze iza toga puno, puno lakše. Debatirati možemo o sucima nas dvoje, debatira se po medijima, na društvenim mrežama, a na kraju krajeva, na onom tko je odgovoran za ligu je sada sigurno jedan veliki izazov da to suđenje napravi boljim, kvalitetnijim, prepoznatljivijim. Jer, rekao sam, sigurno Hrvatskoj fali jedno top ime u europskim okvirima."

Iz Kekovih riječi jasno je kako napredak postoji, ali da hrvatsko suđenje još uvijek čeka iskorak koji bi ga podigao na višu razinu, a taj iskorak vidi kroz stvaranje sudačkog autoriteta prepoznatog i izvan granica Hrvatske.

