Tko uzima treće mjesto? Varaždin i Rijeka u važnom susretu za mjesto u Europu

31.kolo Hrvatske nogometne lige 0 Varaždin : 0 Rijeka

Varaždin (4-3-3): Zelenika – Škaričić, Tepšić, Barać, Sikošek – Canjuga, Puclin, Mamić - Maglica, Tavares, Latković. Trener: Nikola Šafarić.

Rijeka (4-4-1-1): Zlomislić – Bodetić, Majstorović, Devetak, Lasickas– Gojak, Pavić, Barco, Legbo - Jurić, Adu-Adjei. Trener: Victor Sanchez.

Najava

Veliki derbi u borbi za europske pozicije igra se između NK Varaždin i HNK Rijeka, momčadi koje se trenutačno nalaze u izravnoj utrci za treće mjesto na ljestvici. Domaćin u susret ulazi s 44 boda, dok Rijeka ima dva manje i drži četvrtu poziciju, što ovaj dvoboj čini jednim od ključnih u završnici prvenstva.

Trener Rijeke Victor Sanchez svjestan je važnosti utakmice i ne skriva ambicije svoje momčadi:

“Pred nama je vrlo zanimljiv i važan susret. Borimo se za mjesta koja vode u Europu, a igramo protiv Varaždina koji nas je prestigao nakon prošlog kola. Razlika je samo dva boda, što nam je dodatni motiv jer nam je Varaždin izravni konkurent za to treće mjesto.”

S druge strane, strateg Varaždina Nikola Šafarić naglašava respekt prema protivniku, ali i vjeru u svoju momčad:

“Rijeka je u vrhu našeg nogometa i znamo da nas čeka teška utakmica. Nećemo se zamarati time tko kod njih igra, a tko ne. Ako budemo pravi i odigramo na visokoj razini, možemo se nadati dobrom rezultatu.”

Varaždin pobjedom može dodatno pobjeći prvom pratitelju i učvrstiti svoju poziciju, dok Rijeka traži povratak na mjesto koje vodi prema europskim kvalifikacijama. Upravo zato očekuje se tvrda i neizvjesna utakmica.

Domaćin neće moći računati na Jurića i Mladenovskog, dok Rijeka ima znatno duži popis izostanaka – Barišić, Dantas, Fruk, Oreč, Radeljić, Škorić i Vignato neće biti na raspolaganju.

Glavni sudac utakmice bit će Duje Strukan, a susret počinje u 17:45 sati uz izravan prijenos na Max Sportu i HRT-u.

POGLEDAJTE VIDEO: Kako završiti borbu u sekundi? Popularna FNC braća demonstriraju jedan od ključnih poteza