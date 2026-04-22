Ludnica u centru /

UFC prvak zapalio Split: Aspinall nosio dres Hajduka pa oduševio svojom pojavom na Peristilu

Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
UFC prvak Tom Aspinall ovih dana boravi u Splitu kao dio programa Split Sports Festivala 2026., a srijedu je proveo u nizu događanja koja su privukla veliku pažnju javnosti.

Dan je započeo na Poljudu, gdje mu je vodstvo Hajduka uručilo dres s brojem 1, a potom se uputio prema Peristilu.

Tamo mu je organiziran svečani doček uz Dioklecijanovu stražu, što je privuklo brojne građane i turiste. Mnogi su iskoristili priliku za fotografiju i kratki susret s aktualnim prvakom.

Dolazak na Peristil dio je bogatog programa festivala, koji se nastavlja kroz dan uz razne sportske i promotivne aktivnosti.

22.4.2026.
13:49
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Tom Aspinall
