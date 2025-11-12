Poznati stručnjak: 'VAR? Previše vremena troši. Nogometu treba vratiti emociju i dati ga narodu'

Poznati velški nogometni trener Tony Pulis, koji je najpoznatiji iz doba treniranja Stokea u Premier ligi, komentirao je kako su najveći problem nogometa u ovom trenutku – suci. No, za razliku od navijača, Pulis vidi problem u nečem drugom.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

„Nemoguće je ne primijetiti suce. Televizija je u proteklih nekoliko desetljeća potpuno promijenila nogomet, uglavnom nabolje. Unijela je ogromne količine novca u infrastrukturu i omogućila (britanskim) klubovima da privuku neke od najtalentiranijih igrača na svijetu. No upravo je intenzivno TV praćenje, s detaljnim analizama i beskrajnim debatama stručnih komentatora, dovelo do nastanka VAR-a“, rekao je Pulis za BBC.

Vratimo nogomet navijačima

Prilikom svojeg intervjua citirao je Billa Shanklyja, koji je tada izjavio da je nogomet „igra naroda“ jer pripada navijačima. „Današnji navijači troše ogromne iznose svojega teško zarađenog novca na sezonske ulaznice, dresove za svoju djecu i putovanja diljem zemlje kako bi podržali svoj klub. Zato, kada su me pitali što bih promijenio da poboljšam današnji nogomet, nisam pokušao izmisliti nešto novo. Umjesto toga, želio sam se usredotočiti na stvari koje bi koristile navijačima. Moj najveći problem je to što su suci i VAR postali važniji od same igre“, kazao je Pulis te objasnio kako se, po njegovu mišljenju, mora promijeniti način na koji se koristi VAR. „VAR je uveden kako bi se ispravile jasne i očite sudačke pogreške – poput čuvene ‘Božje ruke’ Diega Maradone protiv Engleske ili igranja rukom Thierryja Henryja, koje je Francuskoj donijelo odlučujući gol protiv Irske u doigravanju za Svjetsko prvenstvo 2010. godine. Kad bi se koristio na ispravan način, u situacijama poput tih, gdje nema nikakve dvojbe – VAR bi bio divno otkriće“, smatra velški stručnjak.

„U moje vrijeme suci su se ocjenjivali prema tome jeste li ih primijetili ili ne. Danas ih je nemoguće ne primijetiti – imaju mikrofone, kamere na prsima, pa čak i obraćanja publici. Uz to, igra se neprestano prekida dok se svaki detalj provjerava putem VAR-a, čak i zbog najmanjih incidenata. Sve se analizira u potrazi za prekršajima, pa više nijedan gol ne može biti proslavljen bez zadrške, sve dok ne dođe provjera. Vrijeme koje se troši na te odluke pretjerano je do te mjere da bih rekao kako je to uvreda nogometnoj igri“, zaključio je Pulis te dao prijedlog da se VAR-u odrede dvije minute za provjeru, kako bi suci opet postali „nevidljivi“.

POGLEDAJTE VIDEO: Hrvati otkrili što očekuju od reprezentacije na Mundijalu: 'Ako ne budemo nositelji...'