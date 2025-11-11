Poznati nogometaš po drugi put bio meta provalnika. Bio je kod kuće s obitelji kada su upali

Raheem Sterling ponovno je bio meta provalnika – maskirani muškarci provalili su u njegov dom dok su nogometaš i njegova obitelj bili unutra. Ranije je igrač Chelseaja bila prisiljena vratiti se sa Svjetskog prvenstva nakon što su provalnici 2022. godine upali u njegov dom.

Kako piše The Telegraph, engleski reprezentativac bio je kod kuće sa svojom obitelji u Berkshireu u subotu kada se dogodila druga provala. Maskirani muškarci pokušali su provaliti u Sterlingovu kuću oko 18:30 sati. Glasnogovornik nogometaša potvrdio je da su on i njegova djeca bili kod kuće u trenutku provale, ali da su svi sigurni. Tridesetogodišnji nogometaš živi sa svojom partnericom i troje djece. Glasnogovornik policije za britanske je medije izjavio kako „policajci provode temeljitu istragu i pozivaju sve koji imaju informacije ili su uočili sumnjive osobe u tom području da se jave policiji.“

Nakon prve provale, Sterling se povukao iz engleske momčadi uoči utakmice osmine finala Svjetskog prvenstva protiv Senegala 2022. godine, nakon što je saznao da je njegov dom opljačkan. Ta je provala 2022. bila djelo bande koja je pomoću ljestava iz stražnjeg vrta ušla kroz prozor spavaće sobe nogometaša te ukrala oko 300.000 funti vrijednih luksuznih predmeta. Sterling je ranije bio velika zvijezda, no od dolaska u Chelsea nikako ne može uhvatiti formu. Zbog toga su ga se u Londonu htjeli „riješiti“, no budućo da ima ugovora koji traje do 2027. to im nije pošlo za rukom.

